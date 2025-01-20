　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12米科技主燈震撼登場！人氣IP Minini、NETFLIX登陸新北　邀大家一起PLAY

▲▼新北市,侯友宜,2025新北燈會。（圖／新北市政府民政局提供）

▲2025新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題好玩登場。（圖／新北市政府民政局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市長侯友宜10日記者會宣布，2025新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園好玩登場。今年以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，打造12米巨型科技靈蛇主燈、4米Line Friends Minini大型夾娃娃機造型裝置，並規劃「10大主題燈區」、「6大特色活動」，更有120攤市集、每日精彩表演，讓大家天天逛新北燈會都有不同驚喜！

開幕當天，除邀請蕭秉治、閻奕格、葛西瓦等巨星接力演出，南韓啦啦隊女神-李多慧也將親臨現場和大家一起賞燈，並有「法國電子音樂家」-Divyns狄文斯為燈會帶來創作曲。為期16天的燈期不僅有各式花燈，還有東森YOYO家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等精彩演出，更首度與NETFLIX合作置入戲劇場景，民眾可體驗天燈祈福互動、漢服穿越、猜燈謎遊戲等，感受最不一樣的元宵燈會。

▲▼新北市,侯友宜,2025新北燈會。（圖／新北市政府民政局提供）

▲一般版「蛇燈精靈」特別結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北是一個活力充沛且堅韌強壯的幸福城市。而特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，要讓民眾招來好運，蛇麼都有。

▲▼新北市,侯友宜,2025新北燈會。（圖／新北市政府民政局提供）

侯友宜表示，新北燈會一年比一年精彩，去年更突破300萬人次賞燈。今年燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」同樣在新北大都會公園盛大登場，不只有各式各樣主題豐富的燈組，還有熱鬧市集、精彩表演，開燈當天還會發送「蛇燈精靈」燈籠。燈會來熊猴森，讓大家「有呷、有掠、閣有玩」。

今年主燈「靈蛇獻瑞」由12米巨型靈蛇結合網紗投影技術，每半小時展演240秒，透過結構特效，營造出蛇頭的動態效果，並搭配光雕藝術，不只讓觀眾感受到蛇年燈會的獨特魅力，也象徵靈蛇將帶來全年好運、財運，祝大家「蛇福泰吉」。而加上萌彩蛇趣、蛇影迷宮、白蛇幻象、大顯神威、日韓迎新、一起Play、春滿江南、煥彩迎賓等共10個燈區，主題豐富、色彩絢麗，讓大家白天也好逛、好拍。

▲▼新北市,侯友宜,2025新北燈會。（圖／新北市政府民政局提供）

▲今年主燈「靈蛇獻瑞」由12米巨型靈蛇結合網紗投影技術，每半小時展演4分鐘，要讓觀眾感受到蛇年燈會的獨特魅力（現場以翻糖蛋糕模擬）。

其中「蛇影迷宮燈區」以貨櫃作為蛇身，打造出迷宮環境，在不同的貨櫃中，更藉由鏡牆、光影、立體彩繪打造出不一樣的遊戲體驗。「日韓迎新燈區」則首度與人氣IP Line Friends Minini合作，以鳥居、年畫、韓屋等元素設計可愛日韓風燈組。其他還有人氣創作歌手、傳統美食市集、日本道地小吃、雜耍特技表演、親子劇團互動等6大特色活動，帶給大家無盡驚豔。

新北小提燈也在同日亮相，一般版「蛇燈精靈」特別結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北是一個活力充沛且堅韌強壯的幸福城市。且有多種玩法，不僅可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子，親子同樂。而特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，讓民眾招來好運，蛇麼都有。本次提供環保電池及LED彩色燈泡，加上燈光後的提燈，更能感受到濃濃元宵佳節氛圍。

▲▼新北市,侯友宜,2025新北燈會。（圖／新北市政府民政局提供）

▲燈會除了規劃「10大主題燈區」、「6大特色活動」，更有120攤市集、每日精彩表演，要讓大家一起play。

民政局補充，一般版「蛇燈精靈」將在農曆春節大年初四（2月1日）17時於新北燈會現場首發3,000份，各區公所則預計於2月7日起陸續發放。另外2月1日觀賞新北燈會開幕直播，就有機會獲得特別版「蛇奇寶貝」，詳細「2025新北燈會」活動資訊可上民政局網站查詢（https://www.ca.ntpc.gov.tw/）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台、日AV女優合作！CEO證實「多人混戰」
卓榮泰批藍白砍預算「毀滅國家」　國民黨：下會期推政府誠實法
文化預算遭刪凍「金曲、金鐘恐辦不成」　3月後計畫必須中斷
快訊／第一張1200萬刮出！新北男嗨翻：要換房子
快訊／SM官方正名「泰妍」！台北大巨蛋7種票價公布
ONE BOY機能衣「付錢等2個月拿不到貨」　消費者怒斥詐騙

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北燈會奇幻之旅2／16登場　打造捷運三鶯線3D彩繪地景

星宇航空推新周邊「機師熊、空服熊」　即起限量開賣

上海踩線團傳2月來台　陳世凱喊「歡迎」：盼別以政治為前提

12米科技主燈震撼登場！人氣IP Minini、NETFLIX登陸新北　邀大家一起PLAY

旅費遭立院砍6成　農業部憂影響國際談判：豬瘟除名受阻

文化預算遭刪凍「金曲、金鐘恐辦不成」　3月後計畫必須中斷

看病忘記穿內衣！男醫聽診時...妹子「超尷尬」羞喊：真的別太懶

全台遊蕩犬降至14萬隻　農業部再推高強度絕育覆蓋計畫

「吉伊卡哇」小提燈到手！高雄學童喊可愛　開心迎接蛇年

飛日本還是要小心流感！疫情高點3縣「沒有東京、大阪了」

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

星宇航空推新周邊「機師熊、空服熊」　即起限量開賣

上海踩線團傳2月來台　陳世凱喊「歡迎」：盼別以政治為前提

12米科技主燈震撼登場！人氣IP Minini、NETFLIX登陸新北　邀大家一起PLAY

旅費遭立院砍6成　農業部憂影響國際談判：豬瘟除名受阻

文化預算遭刪凍「金曲、金鐘恐辦不成」　3月後計畫必須中斷

看病忘記穿內衣！男醫聽診時...妹子「超尷尬」羞喊：真的別太懶

全台遊蕩犬降至14萬隻　農業部再推高強度絕育覆蓋計畫

「吉伊卡哇」小提燈到手！高雄學童喊可愛　開心迎接蛇年

飛日本還是要小心流感！疫情高點3縣「沒有東京、大阪了」

抗癌13年走到最後一哩路！花蓮男生前告別會　送嶄新機車伴愛妻

星宇航空推新周邊「機師熊、空服熊」　即起限量開賣

甄子丹正妹愛女21歲生日大解放！　「深V趴床」辣照曝光

台南市消防之友會蛇年春節前夕　慰勞打火兄弟

「死刑」無嚇阻犯罪效果？亞洲「這1國家」拿出證明打臉了

新竹市天翌+樂麗+凱蒂扶輪社　聯合公益捐血活動

超商咖啡連假9天「買1送1」！春節組合優惠56折起、5元吃霜淇淋

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

新店遊覽車追撞4車！疑因陽光刺眼釀禍　2駕駛送醫

台百萬網紅信義區被搭訕！一開口「男經紀秒走人」她傻眼：居然就這樣

台積電：先進封裝需求強勁　南科等多點擴大設施

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

最新詐騙！　一票喊「有收到」

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

路口見到前衛設計　網秒懂：專救低頭族

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊

合歡山「最可愛警察杯杯」　一張銀白合照吸萬人讚

公司尾牙一堆「1流程」　全場怕爆：爛透

更多熱門

相關新聞

新北變更三重、土城「市有土地」　將規劃739戶社宅

新北變更三重、土城「市有土地」　將規劃739戶社宅

新北市城鄉發展局表示，選定三重區機關用地、土城區停車場用地等2處基地，變更為社會福利設施用地，預計將可分別提供約352戶及387戶社會住宅。

新北十三行「運動競化論」特展開幕

新北十三行「運動競化論」特展開幕

即／驚險瞬間曝！聯結車載運大型機具突滑落

即／驚險瞬間曝！聯結車載運大型機具突滑落

有錢人變多？新北年薪200萬房貸族成長近6成

有錢人變多？新北年薪200萬房貸族成長近6成

三民調同步顯示：侯友宜施政滿意度大幅回升

三民調同步顯示：侯友宜施政滿意度大幅回升

關鍵字：

新北市侯友宜2025新北燈會

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

約砲台男星「遇過此生最小」！

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面