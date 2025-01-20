12米科技主燈震撼登場！人氣IP Minini、NETFLIX登陸新北　邀大家一起PLAY

▲2025新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題好玩登場。（圖／新北市政府民政局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市長侯友宜10日記者會宣布，2025新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園好玩登場。今年以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，打造12米巨型科技靈蛇主燈、4米Line Friends Minini大型夾娃娃機造型裝置，並規劃「10大主題燈區」、「6大特色活動」，更有120攤市集、每日精彩表演，讓大家天天逛新北燈會都有不同驚喜！

開幕當天，除邀請蕭秉治、閻奕格、葛西瓦等巨星接力演出，南韓啦啦隊女神-李多慧也將親臨現場和大家一起賞燈，並有「法國電子音樂家」-Divyns狄文斯為燈會帶來創作曲。為期16天的燈期不僅有各式花燈，還有東森YOYO家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等精彩演出，更首度與NETFLIX合作置入戲劇場景，民眾可體驗天燈祈福互動、漢服穿越、猜燈謎遊戲等，感受最不一樣的元宵燈會。

▲一般版「蛇燈精靈」特別結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北是一個活力充沛且堅韌強壯的幸福城市。而特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，要讓民眾招來好運，蛇麼都有。

侯友宜表示，新北燈會一年比一年精彩，去年更突破300萬人次賞燈。今年燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」同樣在新北大都會公園盛大登場，不只有各式各樣主題豐富的燈組，還有熱鬧市集、精彩表演，開燈當天還會發送「蛇燈精靈」燈籠。燈會來熊猴森，讓大家「有呷、有掠、閣有玩」。

今年主燈「靈蛇獻瑞」由12米巨型靈蛇結合網紗投影技術，每半小時展演240秒，透過結構特效，營造出蛇頭的動態效果，並搭配光雕藝術，不只讓觀眾感受到蛇年燈會的獨特魅力，也象徵靈蛇將帶來全年好運、財運，祝大家「蛇福泰吉」。而加上萌彩蛇趣、蛇影迷宮、白蛇幻象、大顯神威、日韓迎新、一起Play、春滿江南、煥彩迎賓等共10個燈區，主題豐富、色彩絢麗，讓大家白天也好逛、好拍。

▲今年主燈「靈蛇獻瑞」由12米巨型靈蛇結合網紗投影技術，每半小時展演4分鐘，要讓觀眾感受到蛇年燈會的獨特魅力（現場以翻糖蛋糕模擬）。

其中「蛇影迷宮燈區」以貨櫃作為蛇身，打造出迷宮環境，在不同的貨櫃中，更藉由鏡牆、光影、立體彩繪打造出不一樣的遊戲體驗。「日韓迎新燈區」則首度與人氣IP Line Friends Minini合作，以鳥居、年畫、韓屋等元素設計可愛日韓風燈組。其他還有人氣創作歌手、傳統美食市集、日本道地小吃、雜耍特技表演、親子劇團互動等6大特色活動，帶給大家無盡驚豔。

新北小提燈也在同日亮相，一般版「蛇燈精靈」特別結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北是一個活力充沛且堅韌強壯的幸福城市。且有多種玩法，不僅可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子，親子同樂。而特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，讓民眾招來好運，蛇麼都有。本次提供環保電池及LED彩色燈泡，加上燈光後的提燈，更能感受到濃濃元宵佳節氛圍。

▲燈會除了規劃「10大主題燈區」、「6大特色活動」，更有120攤市集、每日精彩表演，要讓大家一起play。

民政局補充，一般版「蛇燈精靈」將在農曆春節大年初四（2月1日）17時於新北燈會現場首發3,000份，各區公所則預計於2月7日起陸續發放。另外2月1日觀賞新北燈會開幕直播，就有機會獲得特別版「蛇奇寶貝」，詳細「2025新北燈會」活動資訊可上民政局網站查詢（https://www.ca.ntpc.gov.tw/）。