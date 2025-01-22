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緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光

▲▼緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光。（圖／翻攝緯來體育台YouTube）

▲緯來耳機妹突被拉進直播而爆紅。（圖／翻攝緯來體育台YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

緯來體育台網路節目「ㄟˊ猜不到吧！」22日直播時，來賓無預警cue到一旁的正妹工作人員，瞬間讓她爆紅，吸引了主持人及網友的目光。事後，緯來耳機妹的IG也被神出，引來大批網友追蹤。

網路節目「ㄟˊ猜不到吧！」22日直播時，要抽出16.5萬元獎金而吸引網友觀看。期間，來賓撒基努突然說，「今天怎麼來了兩個啦啦隊，那邊有一個啊」，便用手指向一旁的女工作人員。

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此時，導播也將鏡頭對往耳機妹，讓她瞬間害羞地臉紅、蹲下，經過大家起鬨才站起，並配合地對鏡頭擺出POSE。節目進行中，導播及來賓也不時將目光移到耳機妹身上，最後甚至邀她到主持台上，且被導播多次給予鏡頭。

▼影片5:50、21:10處。

網友看完紛紛留言，「好可愛天啊」、「愛了愛了」、「支持耳機妹當主播，收視率沒飆隨便你」、「耳機妹站在那邊就有流量了」、「耳機妹應該去做直播，把美好帶給大家」、「緯來把耳機妹當壓箱寶藏到過年」，也有網友神出耳機妹的IG，發現她的帳號僅有300多人追蹤。

事後，主持人張暘也在節目結束後發文表示，「原來流量密碼就在我對面，緯來耳機妹忙著回覆好友邀請中」，並附上耳機妹在辦公室的照片。

原來流量密碼就在我對面， 緯來耳機妹忙著回覆好友邀請中！ 另外再次提醒， 過年期間緯來好禮大方送 天天送出ipad、手機、現金大獎！ 同時猜不到吧累積獎金持續，會在年後繼續直播同樂！

張暘發佈於 2025年1月21日 星期二

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