審機密預算直播挨轟　葉元之：發現在審就已馬上關掉了

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院21日三讀通過「114年度中央政府總預算案」，過程中，國民黨立委葉元之在審查機密預算時開直播，引發爭議，民進黨團總召柯建銘今（22日）表示，葉元之向全國直播，更是向中國大陸直播，犯罪事實明確，「他關定了」。對此，葉元之表示，一聽到在審查機密預算，他就馬上關掉直播，但他也無奈表示，「我已經十幾二十年沒有去對岸了，老共我一個人也都不認識」，現在還被扣紅帽子，真的很無奈」。

葉元之先解釋，每次院會他都會進行直播，一開始是因為與民進黨在進行議事攻防時，可以記錄一些肢體衝突，後來就演變每次院會他都會直播。

葉元之提到，21日院會在審查時機密預算時已經凌晨4、5點，當時大家都有點累，因此他確實沒有注意已經在審查機密預算，但當他聽到附近有人在討論「手機」、「直播」等幾個字眼，加上看到是在審查機密預算時，他就直接將直播關掉。

葉元之說，他事後回去聽直播內容，原本要刪掉，但發現根本沒有講什麼機密內容，且當時議事人員有說，如果想要看機密資料，大家可以去前面簽名領取，而他根本沒有拿，因此沒有綠營講的，將機密直播給中國大陸。

葉元之無奈表示，民進黨現在很敏感，大家發現一點事情，就會被說是中共同路人，「但是事實上我已經十幾二十年沒有去對岸了，老共我一個人也都不認識」，現在還被扣紅帽子，真的很無奈。



