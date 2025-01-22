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女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+強制直播　全程1千人在線觀看

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,男性,性功能障礙,沮喪（示意圖／記者周宸亘攝）

▲德國一名女律師約炮卻遇人不淑，遭對方無套性侵。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者王佩翊／編譯

德國一名31歲女律師透過交友軟體約炮，沒想到卻遇到一名已婚的四寶爸。雙方事前說好要使用保險套進行安全性行為，沒想到對方在過程中卻突然拔掉保險套，隨後又打開手機直播，在1000名線上觀眾的注視下性侵女律師，讓被害人崩潰不已。

根據《每日郵報》報導，31歲被害人是一名女律師，她2022年5月透過交友軟體認識46歲的嫌犯。兩人在交友軟體上配對成功後，便相約在柏林市中心的一家飯店見面。

被害人指出，同年5月12日晚間，兩人會合，然而她卻在晚間9點至11點55分之間遭到對方性侵。被害人表示，兩人在發生關係前，已經達成共識要使用保險套進行安全性行為，然而過程中，嫌犯卻突然抱怨自己「做不到」，並直接把保險套拔下來。

女律師說，男方已婚且育有4名子女，而他曾向自己保證，已經和妻子達成協議，對方知道他與其他女子發生性關係，但是強調只要戴上保險套就無妨。

嫌犯將保險套拔下後，不顧女律師的意願，便開始性侵她，過程中甚至還拿出手機直播整個性愛過程。據稱，當時線上人數高達1000人。

嫌犯事後否認性侵指控，並聲稱自己和妻子共同在色情網站經營的情侶帳號長達7年，兩人承諾彼此在任何情況下都不能不戴保險套。

他還辯解道，女律師一見到他，就迅速脫光衣服，且當他詢問是否願意網路直播性愛過程時，女律師也欣然答應，直到直播開始45分鐘後才表示不願繼續。

嫌犯強調自己是清白的，還說直播最多只有100名觀眾。但檢方不採信他的說法，並指出至少有1000人曾經觀看過該影片，而影像內容可能對女律師的名譽造成重大損害。此案將於2月10日開庭並宣布判決。

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