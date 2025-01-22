春節大掃除必看！台東縣環保局提醒環境用藥「4要」原則

▲台東縣環保局提醒環境用藥「4要」原則。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節將至，許多家庭陸續展開大掃除準備迎接新年，台東縣環保局特別提醒，使用殺菌劑、殺蟲劑等環境用藥時，若選擇或使用不當，可能危害健康並造成環境污染。因此，環保局呼籲民眾選購及使用環境用藥時，務必掌握「4要」原則，共同守護家園，一起過個平安好年。

台東縣政府表示，新春佳節不僅是維護家庭環境整潔的好時機，也是一同守護地球的重要行動，呼籲民眾使用環境用藥時以「能不用就不用，能少用就少用」為原則，減少環境污染。

台東縣環保局指出，居家常見的蟑螂、老鼠、蚊子及跳蚤等害蟲，是因為環境提供了牠們藏匿場所與食物來源，防治害蟲的根本在於環境整頓，而非單靠藥劑解決。此外，針對垃圾與廚餘，建議民眾妥善分類與貯存，避免成為害蟲的溫床。民眾選購環境用藥應掌握「4要」原則-「要對症」確認防治對象，「要合法」認明環保署登記許可證字號(環署衛輸字、環署衛製字或環衛藥防蟲字)，「要時效」確認產品有效期限，避免使用過期藥品，「要識標」使用前仔細閱讀產品標示（產品外包裝），確保正確操作。

環保局呼籲民眾，請謹慎選用環境用藥，切勿輕信廣告誇大效果，並透過加強環境清理與妥善管理垃圾，打造自然舒適、清潔健康的居家環境，共同迎接新年的美好開始！