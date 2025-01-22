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「申辦低收入戶換4組帳戶」詐騙再出新招　屏東男險上當

▲屏東警分局長治分駐所陳宗翰會同郵局人員成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局長治分駐所陳宗翰會同郵局人員成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉黃姓男子於網路平台發現有申辦低收入戶廣告，對方表示以4組帳戶換取申辦低收入戶方式，騙取他去郵局申辦帳戶，他信以為真去申辦，行人員發現有異，聯絡屏東警分局員警成功阻詐。

屏東警分局長治分駐所近日接獲長治郵局通報，一名男子至郵局欲開立低收入戶專用帳戶，行員察覺有異，便通知轄區派出所協助。

經該所警員陳宗翰到場了解，77歲黃姓男子於網路社群平台發現協助申辦低收入戶之廣告，對方宣稱提供自己所有的4組帳戶換取申辦低收入戶之方式，以騙取黃男名下的金融機構帳戶。

於是員警透過全國165反詐騙系統平台的打詐儀錶板數據及案例，分析多樣之詐欺型態，與郵局行員互相配合，耐心向黃男溝通後，終於成功勸阻其申辦帳戶，防止成為詐欺人頭戶。

分局長蔡培元表示，詐欺集團利用各種話術、詐騙手法騙取被害人提供帳戶密碼，進而使民眾帳戶淪為詐欺人頭戶，本次郵局行員的敏銳觀察及積極配合，乃做為警民合作的最佳典範；同時呼籲民眾提高警覺，避免輕信陌生電話或訊息，尤其在ATM操作時若有任何疑問，可立即撥打165反詐騙專線或110報警求助。

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