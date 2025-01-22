推廣165打詐儀錶板　邀請林永發教授共同強化民眾防詐意識

▲台東縣推廣165打詐儀錶板。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為推廣「內政部警政署165打詐儀錶板」並強化全民防詐意識，22日上午9時由台東副縣長王志輝率警察局新任蔡燕明局長主持「推廣165打詐儀錶板暨強化全民防詐意識記者會」，與二位副局長、主任秘書、督察長、四位分局長、刑警大隊長及公關科長等共同宣誓打詐決心，會中不僅向民眾介紹「打詐儀錶板」最新便民功能，以及報告台東縣今年迄今詐欺現況，並邀請都蘭山畫院院長、前國立台東大學美術產業學系榮譽林教授永發分享詐騙案例。

王志輝表示，據打詐儀錶板統計，自首次召開記者會以來，台東縣遭詐騙件數及財損數均有下降，希望能持續透過縣府各局處及社區的大小活動來增強民眾「識詐」意識，將宣導成效最大化。王副縣長也提到，今天所邀請的林永發教授是臺東遠近馳名的藝術家，也曾任臺東縣文化局局長，並致力於藝術傳承，培育許多優秀的藝術家，相信透過林永發教授的協助，不斷增強縣民防詐意識。

新到任警察局長蔡燕明先向大家介紹打詐儀錶板全新功能，除了原先全國詐欺數據及警方打詐成果外，也提供每日案例「語音導讀」、各縣市「每日詐騙案例」及反詐騙圖卡下載專區，還有許多互動式功能如「我被騙了嗎？」按鈕及「防詐秘笈」和「防詐小撇步」等各項功能，台東縣警察局各單位全球資訊網也建置打詐儀錶板快速連結，方便民眾前往點閱。打詐儀錶板數據顯示全國於1月20日當天詐欺發生548件，共損失新台幣3億4355.3萬元，其中「假網購」手法件數及財損數皆為最大宗；而台東縣20日詐欺計發生2件、財損1萬5000元，警方將會持續加強打擊詐欺及識詐宣導工作，守護民眾安全及荷包。



蔡燕明並指出，台東縣113年詐騙案件共有809件，其中「假投資」手法發生219件、占整體27.07%，而詐騙總財損為4億9,545萬餘元，財損部分同樣以「假投資」詐騙最多，民眾遭詐3億4,520萬餘元，佔總財損69.68%，受理數和財損數皆是全島19縣市中最低。

隨後林永發教授分享，近期常見新聞報導民眾遭「假投資」手法詐騙，許多民眾在金融機構欲匯款時遭警方攔阻，詳細詢問才驚覺是遇上「假交友結合假投資」詐騙。網路科技發達，在網路交友已成為常態，很多人透過交友軟體尋覓情人卻遇上詐騙集團；詐騙集團接觸民眾後會每天噓寒問暖，再營造美好未來，要求投資賺錢才有機會共同生活。接著詐騙集團會介紹投資管道，若民眾上當並匯出金錢，詐騙集團便會消失的無影無蹤。林教授提醒，平日要多關心親朋好友，若有疑問也可以互相提醒，不要執意相信沒見過面的網友，若有需求一定要盡速尋求警方協助。