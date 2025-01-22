蕭美琴視察澎湖海巡　春節慰問無名英雄

▲副總統蕭美琴視察澎湖基層海巡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

農曆春節將至，副總統蕭美琴21日上午在海洋委員會主任委員管碧玲及海巡署副署長謝慶欽陪同下，搭乘海巡艇前往澎湖虎井安檢所，隨後抵達馬公漁港、馬公商港安檢所及艦隊分署第八海巡隊，走訪四個基層單位，慰問近百名海巡同仁。蕭美琴感謝他們多年來在春節期間堅守崗位，守護國家與人民安全，並對其辛勞表達高度肯定。

蕭美琴表示，國家不會遺忘在偏遠地區默默奉獻的基層同仁。她特別讚揚海巡人員在執行繁重勤務的同時，面對中國灰色地帶襲擾仍堅守崗位，全力守衛藍色國土，讓國人感到安心。她提及自己與金馬澎的深厚緣分，並指出曾親自見證交付的永康艦目前正於第八海巡隊服役，守護金門海域；期許海巡同仁秉持專業執法，為國家安全繼續努力。

海委會主委管碧玲指出，現今海巡工作不僅限於傳統執法，還需應對日益嚴峻的挑戰，測試快速反應能力與專業素養。管碧玲強調，蕭美琴副總統對科技升級的關注將成為海巡提升執勤能力的重要推力，未來海巡署將致力於打造海上科技防線，有效守護國家安全。

蕭美琴今早抵達澎湖後，立即搭乘海巡艇前往虎井安檢所，慰問偏遠地區執勤的海巡同仁，了解基層工作狀況及新廳舍工程進展。除發放加菜金外，她特別頒發「特別版加菜金」貓飼料，慰勉虎井嶼上知名的貓群，也讓同仁們感受到她對「人與貓」的悉心關懷。

海巡署表示，春節期間將持續執行海上巡弋任務，確保海域安全。如民眾於海上或岸際發現可疑或緊急情況，請撥打海巡「118」服務專線，海巡同仁將迅速處理，確保民眾生命財產安全。