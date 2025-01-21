周五連3天雨區最大　小年夜起全台降溫探8度

▲周五東北季風增強且持續至周日，北東及中南部山區有雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(21日)和周四華南水氣移入，各地山區有雨，周五東北季風增強，且持續到周日，北部、東半部和中南部山區有雨。強烈冷氣團小年夜來襲，且會影響到初一，局部低溫下探8度，且較濕冷，初二後則回暖轉乾冷。明後天、小年夜到初一高山有機會降雪。

中央氣象署預報員張承傳表示，明後兩天華南中層雲層移入，雲量較多，各地山區有局部短暫雨，各地平地也有零星雨；溫度方面，明天白天舒適溫暖，各地高溫約21到25度，中南部可到26度，早晚偏涼，明天清晨竹苗有輻射冷卻影響，局部有10度以下低溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周五東北季風增強，且將持續到周日，張承傳表示，這三天高溫將下降，北部降到20度以下，約18到19度，中南部高溫也下降，中部約22度，南部約24度，低溫沒有明下降；中南部因雲量和水氣多，除迎風面北部、東半部外，中南部山區也有雨。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周一小年夜有強烈冷氣團影響，且將持續到初一(29日)，會不會到寒流等級還要觀察，北部、東北部低溫約11度，中部低溫13到14度，花東15到16度，另空曠及近山區可能會再低2到3度，局部地區低溫下探8到9度，強烈冷氣團初二預計減弱，初三持續回暖且轉乾，春節後段天氣好轉。

降雪機率上，張承傳表示，明後兩天，以及小年夜跟初夕，在水氣和溫度配合下，中部3000公尺以上高山有機會降雪。