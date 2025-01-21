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警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

▲縣長張麗善縣長昨日晚間，赴各警察分局慰問，並贈送熱食、點心等供勤務人員食用，縣內昇樺食品公司董事長吳裕田也捐贈滴雞精共襄盛舉。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善縣長昨日晚間，赴各警察分局慰問，並贈送熱食、點心等供勤務人員食用，縣內昇樺食品公司董事長吳裕田也捐贈滴雞精共襄盛舉。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

警方加強重要節日安全維護勤務自1月20日22時至2月3日24時止，共計15日，為使民眾能有一個快樂平安的春節假期，雲林縣警察局規劃一系列安全維護及交通疏導措施，期間除警察同仁分批投入執行勤務外，並借重縣內民防、義警、義交及各守望助隊之力，協助各項相關勤務。

縣長張麗善縣長與謝淑亞副縣長於昨（20）日晚間，偕同民防總隊副指揮官張炳耀、民防大隊長蘇振毅、義交大隊長張松竹、義警副大隊長李丁財及警友會理事長吳政憲等幹部，分赴各警察分局慰問，並贈送熱食、點心等供勤務人員食用，縣內昇樺食品公司董事長吳裕田也捐贈滴雞精共襄盛舉。

縣長張麗善於北港警分局特別感謝民防團幹部、吳董事長、雲林縣警察之友會、蔡咏鍀副議長及蕭美文鎮長對於警察工作的支持，並肯定警察同仁在過去一年來的努力，在肅槍、打詐、查緝毒品、幫派等方面都獲得佳績，成果耀眼。

張麗善指出，春節是團圓歡慶的節日，也是鄉親走春祈福的假期，縣內眾多廟宇在春節期間都是熱鬧非凡，雲林縣警察局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸」規劃重要節日各項勤務，在春節期間，每日出動約800人次警力執行各項安全維護及交通疏導。

警察局長李建民呼籲民眾，於春節前、後的現金提、存及年貨採購要注意安全，雲林縣警察局將針對各金融機構及大賣場加強各項安全維護，民眾在提、存大額現金時，也可申請警方護鈔服務。出遊前要留意相關交通資訊，善用替代道路及警方貼心規劃的動線，讓鄉親及到雲林走春的遊客都能有愉快且平安的春節假期。

▲縣長張麗善縣長昨日晚間，赴各警察分局慰問，並贈送熱食、點心等供勤務人員食用，縣內昇樺食品公司董事長吳裕田也捐贈滴雞精共襄盛舉。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善縣長昨日晚間，赴各警察分局慰問，並贈送熱食、點心等供勤務人員食用，縣內昇樺食品公司董事長吳裕田也捐贈滴雞精共襄盛舉。（圖／記者王悉宇翻攝）

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