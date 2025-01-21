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迎新年！基隆消防局提醒煙火施放規定　攜手共創安全佳節

▲▼鞭炮、煙火。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲迎接農曆新年！基隆市消防局提醒施放爆竹煙火須守規。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

隨著農曆新年即將來臨，為讓市民在歡慶佳節之際兼顧公共安全與安寧，基隆市消防局特別提醒，施放爆竹煙火需依據《基隆市爆竹煙火施放管制自治條例》相關規定進行，避免違規受罰，共同營造安全與和諧的節慶氛圍。

基隆市消防局指出，根據自治條例規定，每晚10時至翌日早上8時，禁止施放飛行類、升空類、爆炸音類及摔炮類爆竹煙火。唯經市政府公告的年節或民俗節慶期間，不受此時間限制。施放時，應按照產品說明操作，飛行類及升空類煙火必須垂直對空施放，避免意外事故。

▲基隆消防局提醒年節施放規定。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，在漁港區域、噪音管制區等特定場所，施放爆竹煙火須事先申請許可，並提交安全計劃、施放人員名單及責任險保單等資料。民俗節慶或廟會活動若施放量達管制標準，需提前5日申請並經核准。

基隆市消防局、環保局及警察局將聯合執法，對於違規施放者，依法依《爆竹煙火管理條例》、《噪音管制法》及《社會秩序維護法》處罰。市民若需進一步了解規定或申請事項，可撥打基隆市消防局專線：02-2430-2691分機521至523，將有專人協助解答。

基隆市消防局長游家懿呼籲市民，享受節慶歡樂的同時，務必遵守施放規定，不僅可避免觸法受罰，更能保障自身與家人安全，共同維護公共環境的安寧與和諧。

▲基隆消防局提醒年節施放規定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局提醒年節施放規定。（圖／記者郭世賢翻攝）

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