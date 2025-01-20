中山區被搭訕！3韓妹邀「手牽手圍一圈」下秒嚇壞她　結局超毛

▲台北市中山區。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和朋友在中山站附近聊天，被三位韓國女生搭訕，起初對方溫柔地邀約，一起手牽手圍成一圈，怎料禱告時三人異常激動，讓她們當場嚇壞；事後，她上網查對方留下來的帳號，更覺得毛骨悚然。

女網友日前在Dcard發文提到，當天下午，她和朋友在中山捷運站路邊坐著聊天，過程中三個韓國女生上前搭訕，「我們一開始以為是需要幫忙，之後發現是傳教士，但也覺得還好。」

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沒多久，三女邀請她們一起禱告，在原PO與朋友答應後，便按要求手牽手圍成一個圈圈；沒想到，在禱告的過程中，那三位女生突然變得異常激動，且手握得越來越用力。

原PO接著表示，「她們都用韓文禱告，我們聽不懂內容，但她們感覺說著不一樣的內容，接著重複一樣的句子，我們真的被嚇到了，最後查她們給的明信片，發現完全找不到這個教會，IG是鎖帳的，LINE也查不到，就連Google也沒有。」

最後，她驚恐地問道，「請問這個是正常的教會嗎？以往接觸到的是非常平靜、祥和的，沒有這麼毛骨悚然，朋友還說感覺要去收驚。」

對此，網友們紛紛回應，「韓國邪教真的太可怕，雖然宗教自由，但這種的真的......」、「很多韓劇都有邪教橋段，我以為都是因為劇情需要而誇大，原來真的有」、「不是正常教會耶，我之前碰到一直跟我要LINE，我問他們教會在哪都不説，連個地址都沒有」、「韓國邪教跟台灣邪教都很可怕」、「韓國邪教別入坑」。

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