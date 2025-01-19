　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「機票漲5成」擋不住國人瘋出國　赴日韓人次創史上新高

▲▼桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，赴日旅遊更加快速便利。（圖／桃機公司提供）

▲國人出國人次是國際旅客來台的2.2倍。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

機票價格不斷推升，根據前瞻觀光政策研究室分析，去(2024)年平均票價上漲50%，不過仍阻擋不了國人瘋出國，去年1月到11月出國已破1552萬人次，是來台國外旅客的2.2倍，其中台人前往日、韓人數更創下史上新高。

疫後旅遊起飛，也推升機票票價上漲，前瞻觀光政策研究室分析發現，2023年平均機票票價成長25%，不過漲勢還沒結束，2024年平均票價貴了50%，其中12月票價漲幅最高，成長了66.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，前瞻觀光政策研究室依據觀光署公布最新統計分析，去年1月到11月國人出境人次達1552萬3300人次，不但是入境國際旅客695萬4067人次的2.2倍，其中國人前往日本旅客數更高達552萬3024人次，相較疫情前恢復率高達131%，另前往韓國的台灣客也有131萬4872人次，相較疫情前恢復率達124.4%。此外，國人前往馬來西亞、菲律賓、泰國、越南也都超越疫情前。

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲機票價格上漲50%仍擋不住國人瘋出國。（示意圖／桃機公司提供）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，機票價格提高50%的因素有三，包括因大陸航線減少、歐美及東南亞航線增加，轉機旅客增加，讓機票平均里程數增加14.7%，此外，人力及物價上漲20%也帶動機票調漲，最後因機位需求大於供給，也讓機票價格變高，但利潤也因此提高，不過機票價格變貴仍擋不住國人想出國的心。

黃正聰指出，最新統計去年1月到11月出入境人次顯示，國人前往日本和韓國的旅客已經超越疫情前，其中若加上12月推估的出境人次，去年整年度國人前往日本旅客數將挑戰600萬人次，創下史上新高，主要是兩岸觀光冷卻，加上日幣匯率貶，旅客少去大陸，不少人改往日本。

另黃正聰表示，國人前往韓國旅遊人次也創下新高，主要是韓國航線增班，加上韓流影響，也帶動台灣旅客赴韓人次。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／楊千霈宣布離婚！
Sandy、吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因
張韶涵突告別！　認「已有退休計畫」
快訊／4縣市低溫特報！　急凍跌破10度
「億群人」跪著拍照！黃仁勳曝前後排差別　粉專驚：數字天團00
台中2死惡火！外婆跪地哭喊：救命　外祖孫躲陽台、廁所慘遭火噬
新北男穿越馬路被撞倒地　遭3車輾過身亡
母賣掉弟弟！高中女為她下海賣淫　法官判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

用完暖暖包要丟哪？　環境部給答案

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋金　只到1月底

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

文化預算遭刪6億　李遠：金曲金鐘都會受影響

快訊／10:28花蓮萬榮規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

「我不需要公視！」陳沂逆風問：大家有在看？拿那麼多錢幹嘛？

奪《夜市王》總冠軍　東大門夜市主委哽咽：花蓮，我們做到了！

「億群人」跪著拍照！黃仁勳曝前後排差別　粉專驚：數字天團0050

2025年僅「2生肖」有機會脫單！其他人慎防露水姻緣與第三者　

金門馬拉松第2天！7千選手寒風中角逐144萬獎金　「蛙人操」吸睛

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

陸商場聖誕樹遭洗劫　民眾「爬樹」瘋搶空禮物盒

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

用完暖暖包要丟哪？　環境部給答案

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋金　只到1月底

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

文化預算遭刪6億　李遠：金曲金鐘都會受影響

快訊／10:28花蓮萬榮規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

「我不需要公視！」陳沂逆風問：大家有在看？拿那麼多錢幹嘛？

奪《夜市王》總冠軍　東大門夜市主委哽咽：花蓮，我們做到了！

「億群人」跪著拍照！黃仁勳曝前後排差別　粉專驚：數字天團0050

2025年僅「2生肖」有機會脫單！其他人慎防露水姻緣與第三者　

金門馬拉松第2天！7千選手寒風中角逐144萬獎金　「蛙人操」吸睛

川普回鍋北京嚴陣以待　中國只能加強改革穩經濟

用完暖暖包要丟哪？　環境部給答案

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯　台灣尚勇喜迎新春

理查茲太陽首秀破紀錄！　杜蘭特、布克合飆71分宰活塞

2法鬥寄宿犬舍死亡！業者將屍體丟水溝免賠　多做一件事代價6萬

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　9年前交往19天就閃婚

雙北6間超人氣甜點伴手禮　草莓大福、鳳凰酥自用送禮都很讚

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋金　只到1月底

轟發票獎金遭刪是假消息　王鴻薇舉法規斥財政部淪「小編治國」

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

北市網紅咖啡廳出包！她抬頭見電風扇炸毛噁翻

黃仁勳現身通化夜市！找水果攤老闆娘

過年恐寒流！　全台急凍3天

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

快訊／合歡山全白了！　下雪美景曝

「僅給1資料」帳戶錢被扣光！過程不到5分鐘

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

更多熱門

相關新聞

數字天團0050！「億群人」跪著拍照　黃仁勳曝差別

數字天團0050！「億群人」跪著拍照　黃仁勳曝差別

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（18日）邀請科技鏈吃「兆元宴」，身價非凡的大佬們難得罕見同框，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、華碩集團董事長施崇棠、鴻海集團董事長劉揚偉，以及和碩董事長童子賢等。對此，粉專《台灣迷因》笑稱，繼藝人天團5566後，「台灣最有影響力的數字天團0050！」

95年次役男注意！　過年出國務必完成短期出境申請

95年次役男注意！　過年出國務必完成短期出境申請

達比修有禁止杉谷拳士進場看比賽？

達比修有禁止杉谷拳士進場看比賽？

韓國總統尹錫悅遭裁定羈押！　憤怒支持者砸窗硬闖法院

韓國總統尹錫悅遭裁定羈押！　憤怒支持者砸窗硬闖法院

即／黃仁勳抵張忠謀住家！提2袋神秘伴手禮　

即／黃仁勳抵張忠謀住家！提2袋神秘伴手禮　

關鍵字：

觀光台灣出國機票旅遊旅客日本韓國前瞻觀光政策研究室分析觀光署

讀者迴響

熱門新聞

上海驚傳一家三口墜樓死亡

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

最新詐騙！　一票喊「有收到」

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！

北市知名百貨墜樓　男子重傷死亡

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

工程師3餐吃1款便當　慘罹大腸癌3期

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊：爸爸玩笑開太大了

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

更多

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面