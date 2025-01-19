「機票漲5成」擋不住國人瘋出國　赴日韓人次創史上新高

▲國人出國人次是國際旅客來台的2.2倍。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

機票價格不斷推升，根據前瞻觀光政策研究室分析，去(2024)年平均票價上漲50%，不過仍阻擋不了國人瘋出國，去年1月到11月出國已破1552萬人次，是來台國外旅客的2.2倍，其中台人前往日、韓人數更創下史上新高。

疫後旅遊起飛，也推升機票票價上漲，前瞻觀光政策研究室分析發現，2023年平均機票票價成長25%，不過漲勢還沒結束，2024年平均票價貴了50%，其中12月票價漲幅最高，成長了66.8%。

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此外，前瞻觀光政策研究室依據觀光署公布最新統計分析，去年1月到11月國人出境人次達1552萬3300人次，不但是入境國際旅客695萬4067人次的2.2倍，其中國人前往日本旅客數更高達552萬3024人次，相較疫情前恢復率高達131%，另前往韓國的台灣客也有131萬4872人次，相較疫情前恢復率達124.4%。此外，國人前往馬來西亞、菲律賓、泰國、越南也都超越疫情前。

▲機票價格上漲50%仍擋不住國人瘋出國。（示意圖／桃機公司提供）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，機票價格提高50%的因素有三，包括因大陸航線減少、歐美及東南亞航線增加，轉機旅客增加，讓機票平均里程數增加14.7%，此外，人力及物價上漲20%也帶動機票調漲，最後因機位需求大於供給，也讓機票價格變高，但利潤也因此提高，不過機票價格變貴仍擋不住國人想出國的心。

黃正聰指出，最新統計去年1月到11月出入境人次顯示，國人前往日本和韓國的旅客已經超越疫情前，其中若加上12月推估的出境人次，去年整年度國人前往日本旅客數將挑戰600萬人次，創下史上新高，主要是兩岸觀光冷卻，加上日幣匯率貶，旅客少去大陸，不少人改往日本。

另黃正聰表示，國人前往韓國旅遊人次也創下新高，主要是韓國航線增班，加上韓流影響，也帶動台灣旅客赴韓人次。