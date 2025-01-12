不想跟人說話！義大利阿公「獨居小島32年」　回歸社會3年後辭世

▲莫蘭迪曾在小島獨居32年，回歸社會3年之後，已於上周末去世 。（圖／翻攝臉書Mauro Morandi）



記者吳美依／綜合外電報導

義大利老翁莫蘭迪（Mauro Morandi）因為受不了現代生活，獨自搬到地中海小島布德利（Budelli），一住就是32年，被媒體暱稱為「義大利的魯賓遜」，直到2021年才因為政府計畫離開。但在回歸社會3年後，他已於上周末去世，享壽85歲。

莫蘭迪對於政治、消費主義、當代社會的各種面向感到憤怒，1989年決定乘船前往玻里尼西亞，逃離人類社會獨居，未料船隻中途故障，才意外發現布德利島。由於小島管理員正好要退休，他就順勢留了下來，接替這份工作。

多年來，莫蘭迪住在二戰留下的避難所，負責維護小島環境與美麗海灘，向夏季遊客分享生態知識，還製作簡易版太陽能發電系統，向電燈、冰箱、網路供電。在沒有遊客的冬天，他會撿柴、看書、睡覺，甚至還有壁爐，能夠在最低溫度僅約10°C時挺過寒冬。

▲布德利以粉紅色沙灘著稱 。（圖／翻攝臉書Mauro Morandi）



2021年，81歲的莫蘭迪遭義大利當局驅逐，因為擁有布德利的私人公司破產，而國家公園單位計畫把小島變成環境教育中心。他被安置到另一座小島拉馬達萊納（La Maddalena）的公寓裡，並且開始撰寫回憶錄。

莫蘭迪當年接受《衛報》採訪時坦言，「在這裡待了32年，我對於離開感到非常難過」，儘管他很努力適應離開布德利的生活，但「我變得很習慣寂靜，現在卻是持續不斷的噪音。」

他也向CNN透露，「在我首次登上布德利時，我不想跟任何人說話。在那之後很長一段時間，我都是獨自生活。沒錯，我再也不能享受島上的孤獨了，但我的人生現在有了新的轉折，關注在與他人交流，與他人親近。」

《衛報》7日報導，莫蘭迪去年夏天跌倒之後住進療養中心，又搬回位於義大利北部家鄉摩德納（Modena）的安養機構，但近期健康狀況惡化，最終在上周末去世。親人計畫把他的骨灰撒向大海。