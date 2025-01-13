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恐怖雪崩！　3名滑雪客秒遭捲走「沖下數百公尺」活埋身亡

記者吳美依／綜合報導

義大利阿爾卑斯山12日發生恐怖雪崩，3名滑雪客從海拔2800公尺左右的高山上，一路被沖下數百公尺， 最終被埋在雪中，傷重不治。

太陽報等外媒報導，中午12時30分左右，這場雪崩發生在瓦爾格蘭德山（Punta Valgrande）東側，位於義大利西北部、靠近瑞士邊境的皮埃蒙特大區（Piedmont）。5名滑雪客一開始使用冰爪上山，然後計畫滑雪下山，未料遭遇劫難。

目擊者驚恐表示，他親眼看見好幾個人跟著雪崩被沖下山，距離他們原本所在的海拔2800公尺處，有數百公尺之遠。此人目睹災難發生之後，也迅速通報當局。

搜救隊在搜救犬與最先進掃描儀器的協助下，已經確定3名死者的活埋位置，但尚未把遺體救出。此外，另外2名滑雪客幸運存活下來，已經被直升機緊急送醫。

此前，皮埃蒙特大區海拔2100公尺以上地區，都發布了3級雪崩警報，意味著「存在相當大的雪崩危險」。搜救隊負責人加斯帕里尼（Matteo Gasparini）表示，「他們都是經驗豐富的人」，攀登路線也是過去登山客走過的途徑，「但他們被雪崩捲走了」。

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