古羅馬人也愛辦趴！龐貝挖出超華麗浴場　奢華設施與生活曝光

▲考古學家在龐貝遺址挖出一座豪華溫泉浴場，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

義大利龐貝遺跡官網宣布，考古學家近日在龐貝遺址發現一座與宴會廳相連、極為豪華的溫泉浴場，顯示古羅馬人在舉辦盛宴時，會邀請客人享受熱水浴。考古學家推測，這一浴場屬於當時社會的重要人物，其設計與佈局旨在展現主人地位與奢華生活方式，與當今富豪砸錢辦奢華派對有異曲同工之妙。

據CNN報導，這座位於龐貝第九區的浴場，是遺址中最大、最複雜的私人溫泉設施之一。浴場包含熱室、暖室和冷卻室，並設有可容納30人的更衣室。與此同時，浴場的冷卻室也連接一個長達10公尺、寬10公尺的大型庭院，中央有一個寬闊的游泳池。這種設計與宴會廳中的黑漆壁畫相得益彰，彷彿為客人們提供了一場精心策劃的視覺與社交盛宴。

龐貝考古遺址的負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，這座豪華浴場不僅被當時的古羅馬人當作私人享樂設施，還在社交場合中扮演重要角色，如被用作慶祝活動或政治聚會。他表示，游泳池與水療中心的佈局模仿了希臘體育館的設計，甚至加入運動場景，進一步凸顯其主人的文化與社會地位。

龐貝古城在西元79年維蘇威火山（Mount Vesuvius）的一次噴發中被火山灰掩埋，其保存至今的遺跡為後人一窺古羅馬生活提供了重要的參考價值。這次新發現的溫泉浴場，以及同區內的麵包店和精美裝飾房間，進一步揭示了當時貴族生活的奢華與社交文化的豐富。