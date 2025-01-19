過年台北下探3度「霸王級寒流來了？」　氣象粉專6字解答

▲過年可能有寒流來攪局。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人直呼，今年總算有冬天的感覺！而氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》直呼，看到過年台北恐降到3度的說法，給予6個字解答「先看看就好！」粉專說，因為這是10天後的預測，肯定還會改變，但確認的是過年會變冷，至於多冷還需再觀察，「搞不好實際也『還好』而已！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，昨（18日）看到有人已經在喊「過年霸王寒流再現」，台北可能下探3度的消息，小編則認為「先看看就好啦！」

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小編解釋，那是10天之後的預報，誤差是很大的，只要隨便一個參數，或是初始資料一改，結果就會差很多，像昨天超級電腦還報台北3度，今天就往上修到7度了，肯定還會繼續改來改去。

小編也說明，通常他們面對超過一星期以上的預測，都只是大概看一眼，抓一個大趨勢而已，沒有人會把具體報的數字當一回事。

回歸天氣趨勢部分，小編直言，過年應該是會變冷，「但多冷就再說，搞不好實際也『還好』而已」，要大家別太緊張。

底下網友熱議，「我昨天看到3度也傻眼」、「不要太冷，不要下雨就好」、「不要又濕又冷」、「2025的過年是冷的」、「不要下雨都好說」、「可惜了！我想說終於有霸王級寒流再來了（誤）」。

氣象署預報員劉沛滕指出，下周五、下周六（24、25日）後，將有下一波東北季風增強，且會帶點水氣，北部、東半部將有局部短暫雨，中南部山區周五仍有水氣。

過年初期不排除又有一波大降溫，劉沛滕表示，最快下個周日(26日)，慢的話則是小年夜到除夕(27日~28日)，會再有一波更強冷空氣南下，有機會到冷氣團等級或更強，初期迎風面地區會降雨較濕冷，後期轉乾，至於冷空氣強度，部分模式預測到寒流等級，有10度以下低溫機率，不過時間仍久，還會有變數，待時間近一點再觀察。

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