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9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受　全場吵翻了

▲九份,九份旅遊,九份紅燈籠祭,九份金礦博物館第六代曾譯嫻,阿妹茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲原PO發現2026年過年只放6天。（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人期待著今年9天春節年假，而一名女網友則先查看明（2026）年過年假期，從預排的版本來看，只會放6天就算了，而且初四就會面臨開工上班，讓她崩潰直呼，「初四就要上班真的沒過年的fu！」不過唯一好處是不用補班，引來網友紛紛熱議，「國定假日就4天，如果要補班，那我寧可放少點！」

一名女網友在Dcard表示，她印象20多年來春節年假，都能一路休到初五，其中初四、初五雖然非國定假日，但都會補假或是彈性放假，然而112年公布了一條規則，「未來僅小年夜及清明連假會補班」，將會衝擊2026年的年假。

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原PO說，今年春節適逢周三，小年夜逢週一彈性放假，「就是穩穩的9天連假」，但明（2026）年春節適逢周二，初四是周五，照上述規定「也就是明年初四就要開始上班了，春節也因此只有6天！」

對此，原PO難以接受直呼，「就算是農民曆也是寫初五開工，初四就要上班真的沒過年的fu，唯一好處大概就是完全不用補班吧。」

原PO認為最好的放假版本是，「小年夜、初四、初五如遇上班日則調整放假並擇日補班」，可保證春節至少7至9天，以及補班一天就好。

底下網友熱議，「我覺得春節、清明、中秋這三個應該要就是給他放好放滿放爽 ，畢竟是傳統三大節，其他像是228、雙十節，這種紀念性質的就不用彈性放」、「可以請自己的假？我覺得我們是見紅休已經很好了，很多行業沒有這回事耶」、「沒差啦今年先過完再說，明年先不煩惱」、「我們醫院表定休除夕到初三，但大家都還是要抽其中一天來輪值」、「國定假日就4天，如果要補班，那我寧可放少點」、「不能接受也不想請假，就離職啊，誰管妳那麼多啊」、「我都行，畢竟怎樣都有人抱怨」。

根據「talllkai」網站行事曆顯示，從預排參考的版本來看，2026年除夕夜（2月16日）在周一，春節假期會從2月14開始放至初三（19日），確實僅有6天年假，而初四是周五，因此可能面臨當天就要開工大吉，雖然只放6天，但好處就是民眾們不用補班。（目前行政院人事行政總處尚未公布，實際仍以政府公告為主）

▼2026年行事曆表，此為預排版本。（可點圖放大／翻攝talllkai網站）

▲▼2026年行事曆表。（圖／翻攝talllkai網站）

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