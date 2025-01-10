不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

▲強烈冷氣團今天達顛峰「全台急凍」。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

強烈冷氣團發威！一名男網友驚呼，已經穿了UNIQLO發熱衣和GU羽絨外套，沒想到北部冬天還是好冷，因此求問更保暖且CP值高的外套。文章曝光後，內行人認為，比起羽絨外套，反而「現在很流行麵包外套」，價位500至700元就很暖，「必買！真的超保暖，而且很輕不重！」

一名男網友在Dcard表示，北漂生活第一次面對北部冬天，發現UNIQLO發熱衣搭配GU羽絨外套仍還是很冷，因此向內行人求助更強效的防寒裝備。

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底下網友則分享保暖外套，「推Hang Ten的羽絨外套，平常都丟洗衣機洗還能撐6年依舊防風保暖」、「推迪卡儂，有兩件式的外套，很保暖價格也不貴」、「UQ的羽絨外套應該比GU好吧？但我是買淘寶羊羔毛防風外套，男女都可以穿，我也是北漂穿三年了，騎車也超保暖的，（建議買2000-3000的價位比較不會買到假貨）」、「北臉羽絨很暖（就是蠻貴的），後來買UQ羽絨覺得還可以，裡面穿UQ發熱衣+UQ磨毛+毛衣，還可以加貼式暖暖包，貼在衣服裡，一天在戶外都沒問題，BY在外吹風的擺攤人」。

其中還有人推薦CP值爆款的麵包外套，價格500至700元左右，它縫線間距比羽絨外套更大，加上超厚鋪棉，便宜又保暖，「蝦皮699元的麵包外套，我覺得很ok，是我不太怕冷嗎」、「我也是穿這個但我其實蠻怕冷的，可是覺得夠用」、「我也是騎車要+手套！桃園龍潭也滿潮濕，但我覺得還撐得住，主要是顏色好看」。

不僅如此，一名女網友也在Threads猶豫拋問，「麵包外套到底該不該買？有時候覺得好像很好看、有時候又覺得還好，寒流可以穿來騎車，完全不會被風入侵的，最好是大件一點，可以把我整個包起來的，然後不會被說不好看的款式」。

熱心網友則回應，「現在很流行麵包外套」、「必買！真的超保暖，而且很輕不重」、「真心好穿，保暖又時尚」、「我覺得可以買，後座穿很擋風哈哈哈」。