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10度冷爆「哪款被子保暖又輕」　內行推2神物：蓋薄被也暖

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO想替媽媽買新被子。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（16日）受到大陸冷氣團影響，新北局部地區出現10度或以下低溫，大家務必注意保暖。一名網友透露，發現媽媽的被子超級厚重，因此想換輕一點的暖被。文章曝光後，網友認為電毯或是暖氣加持，任何款式的被子都會暖，「電毯+夏天的被子就行了，一年四季都用同一條換季也不用換來換去！」

一名網友在PTT表示，娘家媽媽一人獨居，因此他下班都會回家一趟陪伴吃飯，而最近天冷幫忙替換床單、被套時，發現款式非常厚重，雖然也挺保暖舒適，但一個人換被套時非常吃力。

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對此，孝順的原PO想替媽媽買新的被子，條件為不要厚重，好收納與可丟洗衣機，希望內行人可以推薦一下。

文章曝光後，網友紛紛回應，「純蠶絲被，又輕又暖，回不去了」、「家裡蓋石墨烯材質，感覺很輕又很暖」、「羽絨被或蠶絲被都蠻保暖的」、「韓國四季被，不用換被套，可丟洗衣機，有冬被跟一般款的，超好蓋！重點很輕」、「3M四季被還不錯用」、「HOLA石墨烯被子，2000元有找很暖又輕」、「法蘭絨好蓋又暖又輕，好洗好乾」。

不少人則直呼，其實有電毯或是暖氣加持，被子不用太厚也很暖，「電毯+蠶絲被」、「電毯很好用，不用蓋厚被了」、「沒暖氣先換空調，然後一條薄被就好」、「電熱毯CP值最高」、「電毯+夏天的被子就行了，一年四季都用同一條換季也不用換來換去」、「暖氣+四季被」。

還有人分享，有些長輩就是喜歡厚重的棉被，「我想買很重的老被被，哪裡還有賣」、「我媽只愛蓋厚重的耶」、「我超愛重棉被耶，可以先問問媽媽喜不喜歡輕的」、「我也超愛重棉被，重棉被很好入眠」、「我媽媽也覺得有份量的被子才有暖感」、「我才剛買羽絨被給我媽，結果蓋起來不夠暖，要暖還是古早棉被最暖」。

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冬天保暖被子電毯暖氣

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