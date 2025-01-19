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台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯　台灣尚勇喜迎新春

▲台南山上花園水道博物館首度與長榮大學書法藝術學系，聯手舉辦「揮毫迎新春」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館首度與長榮大學書法藝術學系，聯手舉辦「揮毫迎新春」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將近，台南山上花園水道博物館首度與長榮大學書法藝術學系，聯手舉辦「揮毫迎新春」活動，師生在百年歷史的快濾桶室揮毫，讓剛硬的建築多了人文氣息，吸引不少遊客登記索取，也為這座充滿歷史韻味的文化景點增添了新春喜慶。

除此之外，館方也和植栽業者一起舉辦「桃紅柳綠迎春綠植上板」體驗活動，在充滿喜氣的大紅色木板上，種植各種蕨類，也吸引不少遊客參加，自己動手準備新春布置。

▲台南山上花園水道博物館首度與長榮大學書法藝術學系，聯手舉辦「揮毫迎新春」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動由曾經為總統府寫過春聯的江柏萱主任帶隊，同學們展現深厚功力，為遊客揮毫書寫滿載祝福的春聯與紅色福字。除了應景的「福」、「春風得意」、「歲歲平安」等大字外，還有創意對聯，以及最近最熱門的「台灣尚勇」，相當受到歡迎，許多遊客排隊等待，目不轉睛地看著師生們揮筆落墨，現場掌聲不斷，笑聲迭起。

來自高雄的張先生與家人專程前來參加活動，他開心地表示：「這些手寫的春聯特別有溫度，比起印刷的更加珍貴，掛在家裡年味十足。」一旁的小朋友更驚嘆於毛筆的運用，對於書法藝術表現出極大的興趣。

▲台南山上花園水道博物館首度與長榮大學書法藝術學系，聯手舉辦「揮毫迎新春」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

江柏萱主任表示，校方多年來，一直在高鐵舉辦寫春聯活動，這次是首度進入山區，能夠在這樣充滿文化意涵的地方舉辦活動，是一次難得的經驗。透過這項活動，師生不僅能展示所學，還能與大眾分享書法之美。「看到大家拿著春聯開心的模樣，我們也感到非常有成就感，這是對我們努力的最佳回饋。」

▲台南山上花園水道博物館首度與長榮大學書法藝術學系，聯手舉辦「揮毫迎新春」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局代理局長林韋旭也特別感謝長榮大學書法系的參與；他表示，這樣的跨界合作不僅能讓博物館更加貼近大眾，也能讓傳統文化在新世代中傳承下去。他期盼未來能舉辦更多類似活動，讓更多人感受到台南這座文化古都的魅力與新春的喜悅。

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