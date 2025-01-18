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台南市關心慈善會熱心公益　捐贈消防衣造型護身符及癲癇兒童繪本

▲台南市消防局第六大隊於安南區開基中天玄靈寶殿舉行捐贈儀式，台南市關心慈善會捐贈消防衣造型護身符，由消防局六大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊於安南區開基中天玄靈寶殿舉行捐贈儀式，台南市關心慈善會捐贈消防衣造型護身符，由消防局六大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊18日上午11時，於安南區開基中天玄靈寶殿舉行捐贈儀式，台南市關心慈善會捐贈消防衣造型護身符，由消防局六大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。

▲台南市消防局第六大隊於安南區開基中天玄靈寶殿舉行捐贈儀式，台南市關心慈善會捐贈消防衣造型護身符，由消防局六大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，慈善會與台南東區扶輪社共同發起印製周夢樂醫師「抓到你了！伊比力斯」癲癇兒童繪本，捐贈給台灣兒童伊比力斯協會，並由該協會轉贈台灣各學校，由台南市北區立人國小代表接受，以造福地方及人群。

台南市關心慈善會係由利佳興業股份有限公司陳俊榮董事長成立，內奉開基中天玄靈寶殿，平時愛心不落人後，關懷弱勢族群不遺餘力，在得知消防弟兄救災水深火熱，希望藉由「開基中天玄靈寶殿」加持，與消防第六大隊共同設計一款消防衣結合玄靈高上帝意象之護身符，可謂全國獨一無二，特別贈與轄內消防同仁，保佑救災現場出入平安，遇事逢凶化吉。

▲台南市消防局第六大隊於安南區開基中天玄靈寶殿舉行捐贈儀式，台南市關心慈善會捐贈消防衣造型護身符，由消防局六大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市北區立人國小學童演出六佾舞，行禮如儀，場面莊嚴隆重，具有後代子孫傳承文化的意涵，演出後由該校代表王全興校長受贈感謝狀。

消防局長李明峯表示，十分感謝台南市關心慈善會善心義舉，目前消防局第六大隊管轄範圍為安南區、安平區、北區及一半中西區，涵蓋熱鬧之商業區、大樓住宅及多處工業區，災害型態十分多樣多變，消防同仁除了精良裝備器材車輛，輔以專業自主訓練，成為第六大隊轄區市民最堅強的守護神。透過護身符的加持，保佑消防同仁救災平安。

▲台南市消防局第六大隊於安南區開基中天玄靈寶殿舉行捐贈儀式，台南市關心慈善會捐贈消防衣造型護身符，由消防局六大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，防火安全，人人有責！保護家園，從自身做起。勿亂丟煙蒂、遠離易燃物；房屋周圍保持清潔、定期清理枯葉；注意用火用電安全，安全生活靠大家。我們每個人都應時刻保持警覺，共同落實防火措施，營造安全的生活環境。

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