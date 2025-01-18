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台南甜點節總圖旁熱鬧登場　黃偉哲邀品嚐甜點過好年

▲台南甜點節18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南甜點節18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南甜點節今年邁入第5屆，每年均吸引上萬甜食控慕名而來，去年移師永康後，兩日活動更吸引近13萬人次民眾參與，2025年活動擴大舉辦，於18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食，現場洋溢著滿滿幸福、歡樂笑聲，相當熱鬧。

▲台南甜點節18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，很高興迎來第五屆甜點節，也是第2次在新總圖旁舉辦，一年比一年吸引更多民眾來逛甜點節，今年更擴大規模盛大舉辦，希望大家吃甜點過好年，也祝福新年快樂。

▲台南甜點節18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府指出，永康區公所集結全台上百家知名甜食店、咖啡店、文創手作百貨品牌店家，以甜為主題，舉辦一場幸福滿溢的甜點盛會。台南甜點節不僅是觀光活動，也是甜點展示平台，帶來琳瑯滿目甜點饗宴，更代表「全糖市」品牌，透過舉辦甜點節行銷飲食文化，本次活動有來自泰國及馬來西亞的咖啡店Beanslooker、double slash、JWC、MODS CAFÉ以及國內的森海手作甜點、Madarka Dessert等，邀請一起挖掘美食店家，感受甜點無窮魅力。

▲台南甜點節18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康區公所表示，感謝觀旅局支持活動，結合台南市立圖書館、大東橋商圈及思味市集共同於18、19日協力辦理，包含主題市集、音樂舞台、寵物互動區、街藝互動區、野餐區、大師講座、悠遊付與icash Pay優惠活動，並邀請食尚玩家推廣宣傳，與「鮮自然」聯名合作，製作甜點節主題曲，透過音樂傳遞對甜點的熱愛，將旋律傳遞到各角落，讓大小朋友徜徉在甜蜜氛圍。

▲台南甜點節18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動永康區公所結合甜點節，舉辦年節限定好康市集，取自「美好永康」之意涵，以甜為主題提供南市在地優質農產品及年貨，滿足民眾採買需求，還有爆米香體驗攤位，讓民眾回味傳統米食文化，增添年味與甜味，未來區公所將持續為市民朋友帶來更多好康與幸福。

▲台南甜點節18日在台南市圖新總館及周邊道路熱鬧登場，市長黃偉哲化身全糖市代言人，與大小朋友一起大啖美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日到場貴賓雲集，包含立委林宜瑾、陳亭妃及市議員林冠維、黃肇輝、李鎮國、朱正軒、林燕祝、陳秋萍、郭鴻儀、楊中成到場共襄盛舉。

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