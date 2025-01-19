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超商糖果「秤斤論兩賣」再69折！買咖啡6折還送「台灣尚讚」春聯

▲▼萊爾富新春優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富新春優惠，糖果秤斤論兩，1克1元，滿10克再69折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻年貨商機，萊爾富在全台超過200家指定門市，設置散裝糖果專賣貨架，秤重銷售，每公克1元，滿10公克享69折優惠。1月19日至2月3日門市「來送禮」平台還推出買咖啡送春聯活動，6杯組合價168元，相當於6折起，就能獲得限量「臺灣尚勇」春聯1張，全台8萬張。

▲▼萊爾富新春優惠。（圖／業者提供）

▲咖啡6杯168元，還送「臺灣尚勇」春聯。（圖／業者提供）

許多民眾會趁年前採買散裝糖萊爾富也便利民眾需求，以「糖果秤斤論兩」為新春主題，在全台逾200家指定門市設置散裝糖果專賣貨架，多達30幾種商品，採秤重銷售，每公克1元，買滿10公克即可享69折優惠，讓民眾在忙碌的年節前輕鬆採買。

另外，萊爾富自1月19日至2月3日於門市「來送禮」平台，推出期間限定「買咖啡送春聯」活動，指定咖啡組合包含「Hi café 大杯美式咖啡6杯（原組合價270元）」或「大杯拿鐵咖啡5杯（原組合價275元）」新春組合只要168元，可兌換期至3月3日，就可獲得喜氣又應景的限量「臺灣尚勇」春聯1張，限量8萬張，送完為止。

▲▼萊爾富新春優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至2月4日門市也有咖啡2杯優惠。（圖／業者提供）

萊爾富即日起至2月4日，在門市還推出象徵「大吉大利」的橙香咖啡優惠，購買「中杯橙香美式咖啡」或「大杯美式咖啡」，任2杯66元。「大杯橙香拿鐵咖啡」或「拿鐵咖啡」，任2杯88元。冰熱任選，不可寄杯，最高可省下42元優惠，讓民眾春節期間與親友同享。

▲▼萊爾富新春優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富新春優惠。（圖／業者提供）

萊爾富今年也推出年節必備的文創趣味紅包、卡通肖像紅包袋，最低只要25元起，像是維尼燙金紅包袋4入，享新春價只要25元。另一款黃阿瑪金彩紅包袋3入，新春價30元。還有經典不敗的凱蒂貓紅彩金紅包袋2入，特價39元。「文創趣味紅包袋」以創意、共鳴的文字，讓紅包袋更添趣味性，像是「社會在走 紅包要有」、「吃好睡好 健康活力好」、「沒有很多金 但我很真心」、「包厚你這包 祝你讀冊考試拿第一」，款款療癒、詼諧幽默又不失莊重，發紅包更有樂趣。

▼萊爾富多款趣味紅包。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富新春優惠。（圖／業者提供）

●OKmart 新春優惠

OK便利商店在小年夜至初二期間（1月27日至1月30日），凡消費滿200元，即可獲得一組限量蛇年紅包袋（全台1萬組，送完為止）。紅包袋設計融入蛇年元素，讓消費者在年節期間更添喜氣。

春節期間OKmart 也推出咖啡優惠，1月24日（五）至1月30日（四），購買特大杯莊園美式或拿鐵，同品項「買2送1」。

▲▼OKmart新春優惠。（圖／OKmart）

▲OKmart新春優惠，咖啡買2送1，滿額還送限量蛇年紅包袋。（圖／OKmart）

此外，1月23日（四）至2月5日（三），OKmart 門市推出多項春節促銷，凡於期間購買指定商品，如糖餅、飲料及冷凍食品，滿200元即可獲得 25元購物金（每筆交易限贈一次），購物金可於下次消費時折抵使用。

而OKmart 會員於活動期間購買精選商品（包含糖餅、飲料、冷凍食品、泡麵、保健用品等），單筆滿300元即可享「OK點數3倍回饋」，回饋點數可在後續購物時直接折抵，為會員帶來實質優惠。
 

●7-11開運主題架

7-ELEVEN標榜新年紅包袋最齊全，在「開運主題專案架」一次蒐羅超過16款新年紅包袋，包含三麗鷗、史努比、貓福珊迪、湯姆貓與傑利鼠、奇奇蒂蒂、米奇、維尼、米飛兔等16大肖像IP商品，有紅色吉祥款、萬用卡通款、燙金特色款，實用與質感兼具，一次買齊。同步還有正當紅的「吉伊卡哇」與「Dinotaeng短尾袋鼠」紅包袋，最低每包25元，數量有限，售完為止。

即日起至2月4日，全台7000家門市的「開運主題專案架」，集結食品、用品、飲品、糖果等4大種類結構推出優惠。

▲▼7-11「開運主題專案架」集結超過16款人氣IP紅包袋。（圖／7-11提供）

●全家新春唐老鴨杯

全家便利商店與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，可說是虛擬富豪榜冠軍，推出「全家金賀鴨」新春活動。

即日起全家限量推出「新春好運呱呱卡」每張售價200元，內含「200元禮物卡」，還能獲得加碼的全家購物金，保證100%中獎，最高有機會刮中1488元購物金。

▲全家限量推出「新春好運呱呱卡」中獎率100%。（圖／全家提供）

全家「金飯糰」、「搖搖茶吧」也換上春節限定新包裝，以多金鴨「史高治叔叔」為主角設計，躍上金飯糰包裝，共推出6種款式。另外在搖搖茶吧的杯子，則是以象徵福氣的紅色為底色，搭配可愛的唐老鴨家族，在新的一年喝出金運。

▲▼全家「金飯糰」、「搖搖茶吧」換上春節限定新包裝。（圖／全家提供）

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