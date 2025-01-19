玄空法寺墨飄香迎新年　台南楠西消防一起守護市民安全

▲台南楠西區玄空法寺於19日上午9時至11時舉辦「墨飄香迎新年」活動，現楠西消防分隊藉寺方每年舉辦迎新年的活動，實施定點防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南楠西區玄空法寺於19日上午9時至11時舉辦「墨飄香迎新年」活動，現場有書畫名家用筆墨與春聯，來與十方大眾廣結善緣，楠西消防分隊藉寺方每年舉辦迎新年的活動，實施定點防火宣導。

楠西消防分隊宣導居家安裝住宅用火災警報器、用火用電安全注意事項、防範一氧化碳中毒、滅火器操作要領及「小火快逃，濃煙關門」防火防災知識，並發放宣導單和小禮品，祈望民眾能過個平安無災的好年，使各種防災觀念能化為實際行動，讓大家在參與節慶活動同時，亦學習如何保護自身及家人生命財產安全。



消防局局長李明峯貼心呼籲，近來氣溫驟降寒流發威，民眾除須注意心血管疾病防範，在使用燃氣熱水器時，更應記得保持通風，避免一氧化碳中毒的意外，希望大家都能擁有正確防災意識，一起迎接安全又歡樂的新春假期。



第二大隊大隊長王騰毅表示，年節除夕圍爐應正確使用攜帶式卡式爐，將卡式瓦斯罐安裝妥當，且不要使用過大鍋具及烤盤，以避免熱輻射造成器具接合處的密合墊裂化及瓦斯罐壓力升高，產生漏氣致著火爆炸，如此才能安心團圓過好年。