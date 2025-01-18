台南新化年貨大街熱鬧登場　黃偉哲邀FUN新化迎接金蛇年

▲台南新化年貨大街「蛇行錢來 FUN 新化」正式登場！在新化武德殿前廣場舉辦開幕典禮，市長黃偉哲與來賓共同為活動揭開精彩序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新化年貨大街「蛇行錢來 FUN 新化」正式登場！18日在新化武德殿前廣場舉辦開幕典禮，市長黃偉哲與來賓共同為活動揭開精彩序幕，並現場抽出冰箱、電動機車、白金鑽戒等多項好禮大獎，同時發送紅包發財金與大家同歡，恭迎新年新氣象。

今日活動由新化國小舞獅隊開場，場面氣勢磅礡，而值得一提的是，台南的日本友誼市-茨城縣土浦市長安藤真理子也專程率團來訪新化年貨大街，體驗專屬台南的人情味。立法委員陳亭妃、市議員余柷青、陳碧玉與李偉智也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，新化年貨大街2025年邁入第14年，可說是台南市春節重要的代表活動之一，而年貨大街不僅攤位多元豐富，更有多項好康優惠供選擇，再加上每攤所販售的商品也都經過健康衛生檢驗，讓大家可以安心購買。他也誠摯邀請大家來新化逛年貨大街，一起在熱鬧活動中迎接好運金蛇年。

經發局表示，2025新化年貨大街透過將數位行銷融入傳統市集，推出創新的「攤商數位行銷券」，同時提升購物便利性與互動體驗。此外，凡於活動期間，消費者只需在攤位掃描QR Code即可完成登錄消費金額，參與現場抽獎活動，不僅購物更便捷，還能讓輕鬆贏得豐富好禮。

另外，數位行銷券活動也與「台南購物節」抽獎結合，提供參與者「雙重中獎」機會，只要在活動現場消費掃數位行銷券QR Code，還有機會抽中宏佳騰電動機車、iphone手機、掃地機器人、氣炸鍋等多項大獎，消費者買越多，中獎機會越大，邀您一起FUN心花 、FUN心抽、FUN新化。

今年新化年貨大街以「蛇行錢來 FUN 新化」為主題，營造熱鬧的新年氛圍，象徵參與活動的民眾能「放心買、放心玩、FUN心抽」。活動藉由串聯區公所、在地商圈、年貨攤商及民間社團，不僅促進當地觀光商機，也讓大家沉浸在濃厚的年節氣息中。

此外，為刺激買氣與帶動人潮，舞台區安排了一系列的精采表演，持續六天的活動由藝人、在地社團、街頭藝人等接力帶來數十場次表演饗宴，並於活動期間，特別在大目降廣場周邊設計布置蛇年主題吉祥物打卡牆，以及武德殿周遭光環境布置，凡於現場拍照打卡送限量蛇年紅包發財金，吸引民眾前來新化感受年節魅力。

台南市政府表示，今年新化年貨大街的攤位主要由委外廠商負責，相關設備與費用收取均在合理範圍內，盼望透過多樣化方式，以符合民眾需求、滿足大眾期待。另外，市府亦透過多方協調溝通，與各廠商、老街店家以及民間團體，全力進行宣傳與招商事宜，促使此次大街攤商雲集，共計約有130攤參與，包含有各式各樣的年節美食與特色商品，盼望帶動整體活動效益，促進買氣收益與經濟發展。