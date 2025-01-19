很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋金　只到1月底

▲淡海及安坑輕軌回饋金將在1月底到期。（圖／新北捷運公司）



網搜小組／劉維榛報導

400萬回饋金還沒領！一名網友驚呼，查了捷運交易紀錄，意外發現有300元回饋金可拿，原因是他去年搭乘淡海及安坑輕軌，讓原PO感到又驚又喜「這誰會知道有這招啊？」對此，原PO直呼還有很多人不知道這福利，提醒要在1月底去領取，操作步驟也曝光了。

一名網友在Threads表示，最近查詢捷運站儲值機台時，意外發現有一筆300元回饋金，原來是他去年曾搭乘淡海、安坑輕軌，因此累積獲得這筆回饋金，讓原PO驚呼「這誰會知道有這招啊？竟然領了300元！」

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原PO也熱心提醒乘客們，很多人不知道，放到過期就沒有了，「快去輕軌領回饋金！只到1/31前！」

網友紛紛留言回應，「居然要自己領，還會過期喔」、「我領了350元」、「偏遠地區終於有值得驕傲的了」、「我就知道，都不知道領幾次了」。

事實上，這是新北捷運推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，只要搭乘淡海及安坑輕軌，就能享有回饋金，每年結算至隔年1月底。

新北捷運提醒所有輕軌常客，113年度的回饋金額將保留至114年1月底，若未在期限內領取回饋，將於114年1月31日後歸零，請尚未兌換的乘客盡快前往輕軌任一站點操作兌換，以免錯失機會。

截至113年12月底，新北捷運指出，淡海輕軌尚有2萬4千多人次未完成兌換，累計未兌換金額約295萬餘元；安坑輕軌尚有8529人次未完成兌換，累計未兌換金額約117萬元，總計有超過400多萬元回饋金尚待領取。

關於操作部分，只要在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放置於售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」即可直接在票卡加值完成兌領。

新北捷運也說明，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡皆適用，而其他票種包括：學生票、社福票、兒童票均可享累積搭乘，但須由票卡內扣款搭乘才得以享票價累積（故基北北桃1200定期票或僅使用社福票扣社福點數者，即無法累積搭乘金額）。

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