TPASS 2.0常客回饋「不能自動加值」　1年內沒靠卡領將歸零

▲TPASS 2.0將推出常客優惠。（資料圖／行政院提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部推出TPASS 2.0常客優惠回饋，即起開放記名登錄，2月起累計，客運搭11次以上回饋15%，搭31次以上回饋30%，3月底前2.0新票卡登錄的早鳥，中央加碼回饋10%，等於最高領40%，最快3月25日靠卡領取回饋金，公路局預估今年補貼3億到5億元，回饋金需1年內領取，否則回饋金將消失。

根據規劃，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋針對完成記名登錄的電子票證用戶，公路公共運輸包括國道客運、公路客運、市區公車為例，每月搭乘11次到30次，可回饋15%乘車金額，搭乘31次以上則可回饋30%乘車金額。3月底前記名登錄的早鳥，中央再加碼回饋10%，等於最高可回饋40%。

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▲▼交通部推出TPASS 2.0常客優惠。（圖／交通部提供）

另對已有常客優惠的軌道運輸包括台鐵、台北捷運、新北捷運，每月搭乘11次以上，中央加碼再提供2%回饋。

交通部長陳世凱表示，TPASS實施政策以來，受民眾歡迎，目前已有接近9億人次使用，台灣有超過千萬人次加入購買TPASS行列，目前公共運輸總體量能使用TPASS的佔26%，TPASS 2.0希望更優化，吸引更多民眾搭乘用公共運輸。

陳世凱指出，TPASS 2.0使用範圍不侷限單一縣市或生活圈，將可涵蓋全國，且用會員方式，「一卡在手，暢行無阻，且全台通用，每個月搭乘公共運輸次數和金額會提供不同比例回饋給民眾，最高可回饋40%，減輕民眾負擔。」

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

公路局長陳文瑞表示，目前使用TPASS的公共運輸運量26.6%，113年公共運輸因此大幅成長30.7%，TPASS 2.0推出後會再成長多少，未來會統計後公布成長狀況，希望TPASS 1.0和2.0每月共有百萬購買人次，TPASS 2.0方案今年將採特別預算，預估要3到5億元，明年後將找公務預算支應。

使用TPASS 2.0常客優惠民眾若要領取回饋金，回饋金無法直接回饋到卡片中，3月25日起需持票卡至四大超商櫃台由店員協助或至台北捷運各站悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋。

陳文瑞指出，因電子票證使用採接觸式，回饋金需靠卡透過超商多媒體機還有捷運站儲值機，透過這樣的接觸，讓回饋金額輸入卡片中，回饋金額可以維持一整年，使用後下個月的25日以後就可以靠卡領取；6月份後四大超商、北捷機器將增加靠卡回饋地點，未來場站增加方面，也已跟台鐵、捷運、客運場站接觸，6月靠卡回饋場所會另行公布。

陳文瑞說明，常客優惠累加次數，市區公車、公路客運、國道客運等可以一起累積，但捷運因有自己的常客優惠，累計僅限捷運搭乘次數統計，台鐵也同樣是自己累加計算，整月份累計搭乘金額，若搭乘達11次到30次回饋15%，如果累加達1千元就回饋150元。