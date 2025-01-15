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高雄誇張三寶！騎士闖紅燈撞輕軌列車倒地　下秒爬起來跑了

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌又挨撞！一名機車騎士今（15）日下午行經三民區大順二路與九如一路口時，違規闖紅燈，撞上行駛中的輕軌列車，沒想到騎士倒地後自行爬起，隨後迅速逃離現場，警方目前已鎖定肇事車輛及駕駛身分，將通知到案說明。

▲▼高雄三寶騎士闖紅燈「遭輕軌擊落」！他下秒爬起肇逃…下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄三寶騎士闖紅燈「遭輕軌擊落」。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起輕軌車禍事故發生在今日15時40分許，25歲施姓男輕軌駕駛)沿大順二路北往南行駛，卻遭一輛闖紅燈機車撞上，騎士倒地後自行爬起，在警方還沒到場時就逕自離去肇逃。

▲▼高雄三寶騎士闖紅燈「遭輕軌擊落」！他下秒爬起肇逃…下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄三寶闖紅燈「遭輕軌擊落」，騎士下秒爬起肇逃。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄三寶騎士闖紅燈「遭輕軌擊落」！他下秒爬起肇逃…下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

所幸這起事故未造成人員傷亡，警方隨後到場處理測繪且排除交通障礙。初步研判為該普重機駕駛違規闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

至於駕駛肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條1項，可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

▲▼高雄三寶騎士闖紅燈「遭輕軌擊落」！他下秒爬起肇逃…下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄輕軌挨撞受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，因輕軌屬於大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，目前警方已鎖定肇事車輛並掌握駕駛身分，將通知到案說明，後續將依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌函請高雄地檢署偵處。

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