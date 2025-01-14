400萬元還沒領！新北捷運輕軌常客回饋金　2月起將歸零

▲新北捷運輕軌回饋金兌領步驟相當簡便。（圖／新北捷運公司提供）

圖文／鏡週刊

淡海、安坑輕軌常客注意！新北捷運公司自2020年2月1日起，推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，包括淡海及安坑輕軌的旅客都同樣享有優惠，每年結算至隔年1月底，新北捷運公司提醒所有輕軌常客，去年度的回饋金額將保留至今年1月底。民眾若未在期限內領取回饋，將於1月31日後歸零，尚未兌換的乘客盡快前往輕軌任一站點操作兌換，以免錯失機會。

新北捷運公司指出，截至2024年12月底，淡海輕軌尚有2萬4千餘人次未完成兌換，累計未兌換金額約295萬餘元。安坑輕軌截至2024年12月底，尚有8,529人次未完成兌換，累計未兌換金額約117萬元，總計有超過400餘萬元回饋金尚待領取，新北捷運公司提醒民眾，可於今年1月31日前至新北捷運輕軌各車站，利用電子票證直接於站內的售票加值機操作領取回饋金。

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未兌領的回饋金將於2月1日歸零，請尚未兌領的民眾，盡速至淡海及安坑輕軌各車站售票加值機依據機台上張貼的操作說明進行兌領，這些回饋金額是為了感謝常客們長期以來對輕軌系統的支持，希望民眾能及時兌換，享受這份專屬的福利。

▲新北捷運常客回饋滿200回饋50元。（圖／新北捷運公司提供）

新北捷運公司表示，回饋金兌領步驟相當簡便，只要在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放置於售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」即可直接在票卡加值完成兌領，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡皆適用，而其他票種包括：學生票、社福票、兒童票均可享累積搭乘，但須由票卡內扣款搭乘才得以享票價累積（故基北北桃1200定期票或僅使用社福票扣社福點數者，即無法累積搭乘金額），經常搭乘輕軌的常客不要錯過回饋金兌領，新北捷運公司同時提醒民眾，搭乘輕軌時，進、出站須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多。



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