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突收「台電節電獎勵1008元」　他點1網址嚇壞！網驚：也收到了

▲▼ 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO突然收到台電獎勵金的電子信件。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者劉維榛／綜合報導

詐騙防不勝防！一名網友透露，突然收到台電來信，說他可以領1008元獎勵金，但可疑的是網站跳出是否要從西班牙文翻譯成中文，甚至還要輸入卡號等，一秒讓原PO認定是詐騙新手法。文章曝光後，也有網友回應收到一樣的信件，而台電官網指出，節電獎勵會直接在電費單中扣抵。

一名網友在Threads表示，最近收到一封「台電獎勵」的電子信件，內容提及感謝參與省電活動，可在期限內（本月17日）領取「獎勵金」，於是原PO好奇點開網址，需要輸入電號，接著就跳出「恭喜你，獲得年度節電獎勵1008台幣」，下方要填寫卡號相關個資。

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原PO直言，這個詐騙網站內容做得非常逼真，所幸處事謹慎的他在操作過程中，發現3個細節不對勁，因此並沒有傻傻照著指示輸入信用卡卡號。

原PO說，第一個可疑的地方就是「信件寄件人」，台灣電力公司後方出現「-KTRNEU.1DK53E16」的亂碼，而且非官方Mail；第二個，點開網站後，iPhone跳出詢問「要翻譯網頁嗎？從西班牙文翻譯為中文」；最後一點則是，節電獎勵網址很奇怪，照理政府官方網站結尾要出現「gov.tw」才對。

▲▼ 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到要輸入卡號，這就非常確定是詐騙手法。

底下網友熱議，「台電的網址跟信箱都是taipower系列」、「領錢要輸入信用卡感覺就很怪」、「我也收到了」、「看到輸入信用卡就知道是詐騙了吧」、「去165檢舉！把對方的電子郵件和提供的網址貼上去備註，會有人處理」。

事實上，台電節電獎勵活動指出，成功在官網登錄電號，或是地址後，各期電費符合給予節電獎勵金條件，即可獲得節電獎勵金，而且會直接在電費中回饋扣抵。

詐騙花招百出，台電官網也提醒，用戶繳費簡訊不會提供超連結，亦不會由簡訊內超連結導向繳費畫面，且本公司提醒繳費電費簡訊全面由111政府專屬短碼簡訊平台發送，發訊號碼顯示為111，請民眾務必提高警覺，如接獲任何可疑訊息（有網址之訊息），請立即向24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問，以免受騙上當。

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