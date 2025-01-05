特斯拉自駕誤闖軌道　AI新創公司創辦人驚見「列車就在後方」

▲呂騁使用特斯拉自駕功能，但汽車卻誤闖輕軌專用車道。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

人工智慧（AI）新創公司Rabbit創辦人兼執行長呂騁（Jesse Lyu）非常相信特斯拉自駕功能，稱平時開車上班基本上無須本人出手就能平安抵達目的地，但2日這天，他感到相當震驚，因為車子直接闖入輕軌車道，且列車就在他的後方。

SFGATE報導，呂騁2日從自家出發準備開車前往聖塔蒙尼加（Santa Monica）市區辦公室，車程大約15分鐘，在把車子開出停車場之後，他開啟自動駕駛功能，也就是「自動輔助駕駛」（Autopilot）及「全自動輔助駕駛(監督版)」（Full Self-Driving，Supervised）。在特斯拉自駕過程之中，他一直把手放在方向盤上。

只不過當車子準備左轉進入科羅拉多大道時，錯誤進入洛杉磯輕軌E線專用車道，且車道旁早已設置水泥分隔島，無法立刻切換車道。依據呂騁發布的影片，當時特斯拉所在的車道地面明顯是輕軌鐵軌，且輕軌列車就在他的後方，距離大約一個街區，他立刻關閉自駕功能，並在等待行人穿越路口之後，闖紅燈閃出輕軌車道。

hi @elonmusk - FSD v13.2.2 just drove me to a train line here in Santa Monica. sending this video clips and hopefully you guys can fix it fast. (i was shaking and i had to ran a red light to save my life). pic.twitter.com/GOERJSEcTq — Jesse Lyu (@jessechenglyu) January 2, 2025

呂騁最終平安抵達辦公室，但也對這狀況感到震驚，便把行車記錄器的畫面上傳至社群平台X。他稱，之所以公布這段影片是為了引起外界對於這項缺陷的關注度，「我想把影片分享給特斯拉及其團隊，這是個嚴重問題，無論駕駛人要如何反應面對這個狀況，自駕演算法都不該讓任何車輛進入軌道，這完全就是錯的」。

呂騁說，他先前花費1萬美元（約新台幣32.9萬元）升級全自動輔助駕駛功能，「我喜歡嘗試，也喜歡這項功能，分享這狀況的原因是，身為一名客戶，我希望這項功能可以變得更好」。

針對呂騁遇上的狀況，特斯拉並未回應SFGATE的置評請求。