特斯拉自駕誤闖軌道　AI新創公司創辦人驚見「列車就在後方」

▲呂騁使用特斯拉自駕功能,但汽車卻誤闖輕軌專用車道。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

人工智慧(AI)新創公司Rabbit創辦人兼執行長呂騁(Jesse Lyu)非常相信特斯拉自駕功能,稱平時開車上班基本上無須本人出手就能平安抵達目的地,但2日這天,他感到相當震驚,因為車子直接闖入輕軌車道,且列車就在他的後方。

SFGATE報導,呂騁2日從自家出發準備開車前往聖塔蒙尼加(Santa Monica)市區辦公室,車程大約15分鐘,在把車子開出停車場之後,他開啟自動駕駛功能,也就是「自動輔助駕駛」(Autopilot)及「全自動輔助駕駛(監督版)」(Full Self-Driving,Supervised)。在特斯拉自駕過程之中,他一直把手放在方向盤上。

只不過當車子準備左轉進入科羅拉多大道時,錯誤進入洛杉磯輕軌E線專用車道,且車道旁早已設置水泥分隔島,無法立刻切換車道。依據呂騁發布的影片,當時特斯拉所在的車道地面明顯是輕軌鐵軌,且輕軌列車就在他的後方,距離大約一個街區,他立刻關閉自駕功能,並在等待行人穿越路口之後,闖紅燈閃出輕軌車道。

hi @elonmusk - FSD v13.2.2 just drove me to a train line here in Santa Monica. sending this video clips and hopefully you guys can fix it fast. (i was shaking and i had to ran a red light to save my life). pic.twitter.com/GOERJSEcTq