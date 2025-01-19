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「億群人」跪著拍照！黃仁勳曝前後排差別　粉專驚：數字天團0050

▲▼ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老 。（圖／記者高兆麟攝）

▲黃仁勳與鄭弘孟、林建勳單膝跪在地上合影。（圖／記者高兆麟攝）

網搜小組／劉維榛報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（18日）邀請科技鏈吃「兆元宴」，身價非凡的大佬們難得罕見同框，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、華碩集團董事長施崇棠、鴻海集團董事長劉揚偉，以及和碩董事長童子賢等。對此，粉專《台灣迷因》笑稱，繼藝人天團5566後，「台灣最有影響力的數字天團0050！」

粉專《台灣迷因taiwan meme》表示，看到黃仁勳夠有魄力，能一口氣把台灣科技供應鏈大佬們邀約出席「兆元宴」，讓笑稱「跟大家介紹，繼5566之後，台灣最有影響力的數字天團0050！」

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《台灣迷因taiwan meme》更幽默直呼，「沒想到在數位時代還能看到實體股票」、「這是由億群人拍的億張照片，非常的有歷史『億億』！」

底下引來千名網友也讚嘆，「真是一張好『兆』片」、「行走的ETF」、「我只看到一堆$$$$$」、「這照片的身家夠買下很多小國家了吧」、「能讓這幾位大老闆跪著拍照也只有老黃了」、「影中人總資產的利息在拍照三秒後可以買好幾戶陶朱隱園了」、「沒有破億的，沒資格站在那」、「AI真的厲害，可以把股票實體化了」、「為他們膝蓋捏一把冷汗」、「我從沒看過這麼貴的照片」、「全台的70%GPT都在這了」。

有趣的是，黃仁勳與工業富聯董事長鄭弘孟、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳等一起蹲在前排，黃仁勳開還玩笑曝前後排的差別，「蹲在第一排的都是有運動的，後面的都沒在運動」。

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