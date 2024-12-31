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高雄夢時代瘋跨年！捷運輕軌延長營運　下午5點起「這2站」不停

▲跨年夜捷運輕軌將湧入大量人潮。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

▲跨年夜捷運輕軌將湧入大量人潮。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄今日跨年晚會將在夢時代盛大舉辦，高雄捷運公司表示，今日捷運、輕軌都會延長營運時間並加密班距，捷運至凌晨2點、輕軌至凌晨1點30分。此外，鄰近會場的輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代，下午5點起均不開放上下車，建議民眾改搭捷運至R6凱旋站步行前往。

高捷公司表示，今日跨年活動是上班日，預估下午4點半過後往活動會場人潮逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，疏運大量活動人潮。

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高捷公司指出，捷運紅線下午4點半起將加密班距至4分鐘，並於凌晨12點啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距。部分列車只行駛至R19楠梓科技園區站，往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

▲《魷魚遊戲》主題彩繪列車。（圖／記者許宥孺攝）

▲下午5點起，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放旅客上下車。（圖／記者許宥孺攝）

此外，高雄捷運、輕軌今日均延長營運時間，12月31日捷運延長營運至翌日凌晨2:00，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1:30。此外，高雄輕軌下午5點起，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放旅客上下車

高捷公司呼籲，民眾盡量搭乘捷運前往活動會場，並建議搭乘捷運至R6凱旋站，由3號出口步行前往。散場時人潮眾多，請依序於人行道排隊進站搭車勿插隊，且部分區域燈光昏暗，為維護旅客安全，勿穿越草皮、植栽等非人行道區域。

高捷公司提醒，因R6凱旋站現場不販售單程票，請多加使用電子票證、信用卡進站搭車；為維護整體乘車安全，勿攜帶摺疊腳踏車上車廂，今即刻起停售捷運系統腳踏車客票，波波球(發光汽球/告白氣球)等物品或其他危險物品都禁止攜入車站。

而為服務參加元旦升旗的民眾，高雄捷運114年1月1日將提早發出首班列車，各端點時刻為，紅線R3小港站5:06、RK1岡山車站4:39；橘線O1哈瑪星站5:23、OT1大寮站5:08。

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