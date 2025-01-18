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柯建銘發動黨公職大罷免！「罷韓四君子」尹立：還不是時候

▲「Wecare高雄」發起人尹立。（圖／記者洪正達攝）

▲「Wecare高雄」發起人尹立。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立院黨團總召柯建銘17日喊話，現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站。不過，曾成功發起罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立認為，現階段尚未適合民進黨全面投入罷免連署，罷免是持久戰，節奏方法必須正確精準，「先衝一階、二階才全面」。

尹立17日傍晚在臉書發文表示，罷免動作需採取「先衝一階、二階才全面」的策略，因為罷免是一場持久戰，必須有精準的節奏與方法，「現在還不是民進黨各服務處全面簽名連署的時刻」，現階段應讓民間團體自發的罷免活動先完成1%的整理工作，一旦第一階段份數足夠，應稍安勿躁，等待審查完成後再展開第二階段。

尹立認為，第二階段需要達到選區選舉人數的10%，難度相當高，需要各服務處的組織協助，否則在40天內完成並不容易。他回憶當初罷韓第二階段連署時，高雄選舉公民數為220萬人，40天內需超過22萬人連署，最終高雄人在20多天內就超過了40萬份連署，顯示眾志成城的力量。

尹立強調，這場罷免行動不僅是一場政治對抗，更是對代議政治的警示，提醒政治人物應時刻傾聽民意、回應社會需求，否則將面對選民的制衡與問責，「民間團體與政黨攜手合作，凝聚社會力量，共同守護台灣的民主價值。」

尹立最後呼籲，每一位公民的參與都是對社會公平與正義的堅持，「讓我們在2月3日至5日共同行動，積極提出罷免提案，為台灣的未來發聲，確保公共政策回歸民意主導，推動台灣社會持續進步。」他也提醒，雖然人民憤怒，但罷免是困難的，不要讓民氣消散，挫折是有志者的責任，眾志成城需要精準規劃，大家一起加油。

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