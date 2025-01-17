柯建銘喊話黨公職投入大罷免　綠尊重公民團體：憲政救濟程序優先

▲民進黨團總召柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘今（17日）喊話，現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站。對此，民進黨發言人吳崢回應，充份了解柯總召在第一線的辛苦。公民團體發起的罷免行動，是社會力量的展現，尊重公民團體的自主性。立法院的紛擾，由憲政機關依照憲法，優先進行憲政救濟程序。

全國工業總會理事長潘俊榮今天上午帶隊拜會民進黨立院黨團，業界重量級企業家都到場，席間，柯建銘致詞時表示，民進黨團要有釜底抽薪之計，必須發動大罷免，王鴻薇提一個案子要凍結中選會預算50%，直到訂新的遊戲規則才解套，他們很清楚，現在連署的他們都說不算數，代表他們心虛。

柯也呼籲在場企業家，當發動罷免時，「這是你們一輩子投資企業、EPS最高的時候！」都不用花錢去連署就好，最後出來投票就能救國家和企業界，不然中共過來、大家財產變零，救了台灣、企業、未來。間意志已經漲起來，大家已經有了出口，連企業界都看不下去，他要很清楚告訴各位「丞相起風了，大起風、大民意、我們要大罷免好不好！」

對於大罷免議題，柯建銘會後受訪時喊話，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站，這是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這一刻。