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是否贊成台灣執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱16日遭槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

死刑犯黃麟凱晚槍決伏法，成為賴清德總統任內首位槍斃的死囚，目前仍有36名死囚等待執法。對此，「Yahoo奇摩」發出「你是否贊成台灣執行死刑？」民調，竟有97%的民眾支持死刑，反對為1.7%。

《東森新媒體ETtoday新聞雲》發起「死囚黃麟凱絞殺母女案昨夜執行死刑，引發廢死團體抗議及死刑存廢討論，請問您的看法」民調，其中「應該維持死刑制度」96.18%、「應該廢除死刑」2.16%及「沒有意見」1.66%。

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另外，「Yahoo奇摩」發起「你是否贊成台灣執行死刑？」民調，時間範圍為17日至21日，截至18日凌晨1時，已有6400人參加，結果顯示為「非常贊成」90.6%、「還算贊成」6.4%、「不太贊成」0.5%、「非常不贊成」1.2%，「不知道/沒意見」1.3%。

網友投票完後紛紛留言，「殺人償命天經地義！這些廢死者不知受害者家人親友的苦痛真是沒人性」、「9成6的台灣人民贊成，那廢死聯盟是少數意見，不應該左右多數台灣人所要的刑罰。不喜歡就去其他國家」、「死刑沒有被完全廢除當然要執行」、「第一次看到雅虎民調同意的破九成五，極少數的人支持廢死還想左右國家政策，真的勸他們趕快離開台灣去實現自己的理想」。

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