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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

▲▼民進黨團 召開 史上最惡質的在野黨 大砍總預算 拖垮國家 記者會 柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）處理中央政府總預算案「通案刪減部分」，朝野為此表決大戰，藍白聯手下，總刪減數939億元7,500萬元（約3%），其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理。而表決中間卻發生插曲，民進黨總召柯建銘不滿再修正動議表決前一分鐘才發下來，向院長韓國瑜抗議，更一度氣到拿拐杖敲發言台，藍綠立委上前互相叫囂，藍委大喊民進黨擋預算、綠委則質疑怎麼要表決了資料才到？

今院會處理中央政府總預算案「通案刪減部分」，在國民黨、民眾黨立委聯手合作下，總刪減數939億元7,500萬元（約3%），其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理。通案刪除部分，數位發展部、國家通訊傳播委員會全數刪除，而原本引起反彈的刪除各機關水電費10%，在野黨則縮手，將教育部所屬各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館、中央研究院、各科學園區管理局除外。

綠委林楚茵表示，藍白連審查「總預算」也是擺爛胡亂刪？藍白不討論直接黑箱砍，表決前一分鐘發下來的「更正」統刪案，直接刪除939億，沒有討論黑箱亂砍，包括各部會運作需要的公水電費、房屋修繕費、軍事裝備及設施、教育訓練、政策宣傳費等費用，不分青紅皂白，不管使用目的，全部統刪3%到60%，藍白選不上總統就翻桌。

民進黨團總召柯建銘會後也召開記者會，並表示，國民黨是史上最惡質在野黨，前兩天說要協商總預算但排三千多案，只有四天時間，若照正常程序要五十天時間，國民黨根本不想協商，仗著國會多數強行表決，通案部分已經刪減939億元。各黨都要拿出來相關提案，在野黨到現在都還拿不出來，一下說三千多案、一下剩八百多案、現在又說七百多案，要表決了有幾案還不知道。

綠委邱志偉表示，經濟委員會許多提案都經過三黨共識，詳細討論也做成結論，結果進到朝野協商，莫名其妙多了兩百多案，都是黨團幹部掛名，或是一些從未到經濟委員會的委員，提案內容荒腔走板，完全是政治報復，目的只有讓行政部門無法施政，對這種惡質政黨，罷免當然是一種手段。

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