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接見美國前副總統彭斯　賴清德：盼台美夥伴關係更堅實

▲▼總統賴清德接見美國前副總統彭斯。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見美國前副總統彭斯。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

美國前副總統彭斯（Mike Pence）近日抵台訪問，並拜會總統賴清德。賴清德表示，彭斯除了積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，也致力加深臺美經濟夥伴關係，並多次在國際場合為台灣發聲，力挺台灣的國際參與。期盼未來台美夥伴關係更加堅實，促進世界和平穩定，以及雙方在經貿和產業等領域更多的交流。

「台美夥伴關係更加堅實，維持世界和平穩定的力量也更壯大！」賴清德說，非常高興在總統府，歡迎美國前副總統彭斯伉儷的來訪。賴說，彭斯前副總統，不僅僅是美國傑出的政治領袖，也是台灣在國際上堅定的友人。

賴清德表示，要藉這個機會，代表台灣人民，對彭斯前副總統深化台美關係的貢獻，表達最深的感謝。在川普（Donald J. Trump）首任政府期間，因為彭斯前副總統的大力支持，台美關係提升到前所未有的高度。

賴清德說，彭斯前副總統除了積極強化台美安全合作，促成對台軍售常態化，加強台灣自我防衛能力，也致力加深台美經濟夥伴關係，並多次在國際場合，為台灣發聲，以具體的行動，力挺台灣的國際參與。

「當前，中國對台灣的文攻武嚇不斷，中國和俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，更對民主國家帶來嚴峻的挑戰。」賴清德表示，此時此刻，民主自由國家必須加強合作，「我們期待，台灣繼續與美國新政府及國會，攜手合作，促進雙方在經貿和產業等領域的交流」。

賴清德說，這是彭斯前副總統伉儷首度來台訪問，對台美交流深具意義，也希望未來，大家共同創造更多的台美合作成果。

彭斯致詞時，感謝賴總統的溫暖接待，很榮幸偕同夫人首度訪台，並重申台美雙方人民間強健而持久的友誼。台灣人民在短短數十年內，成為世上最傑出的自由社會與經濟體之一，令美國人民非常欽羨。他要感謝賴總統勇敢無畏的領導，並代表多數美國人民表達對臺美關係的支持。

彭斯指出，台美夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制，雙方也享有共同利益，對中國在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。

彭斯強調，美國是個太平洋國家，並致力於維持現狀。他們明白，中國想要改變現狀，而美國、台灣和區域內其他盟友則希望維持創造非凡成長和繁榮的環境。

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