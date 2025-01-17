草屯鎮長選前之夜　陳時中、何欣純：投蔡銘軒讓藍白收斂立院惡行

▲民進黨草屯鎮長候選人蔡銘軒舉行選前之夜。（圖／蔡銘軒競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是草屯鎮長補選法定競選期間的最後一天，民進黨候選人蔡銘軒舉行選前之夜造勢活動，政務委員暨前衛福部長陳時中、台中市立委何欣純再度到場力挺，除痛訴國民黨立院黨團大幅刪減行政院預算、造成民眾權益損失，呼籲選民票投蔡銘軒、讓藍白兩黨在立院的惡行知所收斂。

晚會原定六點開場，五點就開始有人聚集，開場前就將信義街擠得水洩不通，最後吸引上千民眾到場；除了民進黨籍的南投縣議員們，沈夙崢、吳棋楠、陳玉鈴、王秋淑、陳宜君、蘇昱誠到場力挺外，還有魚池鄉長劉啟帆以及台北市議員許淑華到場力挺，形成許淑華對許淑華的力挺拼場。

陳時中在蔡銘軒競選總部成立時就曾前來站台，他表示今晚依舊前來力挺，並指控國民黨立院黨團在立法院的誇張作為、大幅刪減政務人員及行政院預算，將造成租金補貼、貸款補貼、老農津貼、省電標章補貼等民眾權益損失；立委何欣純、羅美玲也從立法院趕到現場，繼續向選民訴求這是關鍵的一戰，如果蔡銘軒能勝選，會讓藍白兩黨收斂在國會的惡搞作為。

鎮民代表簡木通、簡益裕則輪流推薦蔡銘軒：指前鎮長洪國浩將原本負債兩億的鎮庫，經營到盈餘六億、公共造產評比全國第一，蔡銘軒的福利政策可承繼施政、還利於民，且從幼齡兒童到老年人都照顧到、真正實現公平正義，而消費券的預算不只是花掉而已，而是讓這些錢繼續在鎮內流通、創造經濟繁榮，呼籲選民自己的福利要自己爭取。

民進黨南投縣黨部發言人陳紀衡也說，因為蔡銘軒政見太打動人心，對手陣營從一開始就一直抨擊，說他虧空鎮庫、詐騙集團、做不到，還反過來說被抹黑，自己卻講不出政見，希望勇草屯人明天要勇敢出來投票支持蔡銘軒；蔡銘軒壓軸致詞時對支持者表示深深的感謝，呼籲眾人能自由表達自己的意願、投給1號並繼續向親友拉票。