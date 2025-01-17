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投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

▲呂秋遠（圖／ETtoday資料照）

▲律師呂秋遠痛批，投票給藍白教訓民進黨，結果害到大家的未來（圖／ETtoday資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白接連拋出上千筆凍刪預算的提案，但隨著愈來愈多凍刪理由與金額曝光，讓輿論質疑在野黨根本是將預算審議當做報復性工具使用。對此，律師呂秋遠表示，本屆的立委已經要就任一周年了，當初有些人投票給藍白，是想教訓民進黨，不料，最後結果害到的是大家的未來。

呂秋遠指出，本屆選出來的立法委員即將要就任一年了，民進黨在立委總得票數上超過國民黨與民眾黨，但是最終席次卻沒有過半，這群民意基礎沒有過半，但是席次過半的國民黨、民眾黨立委，這一年想盡辦法毀掉這個國家。

呂秋遠說，明明憲政體制是權力分立，但藍白先擴張立法權，把立法院的調查權設計成比法院還厲害，最後被大法官宣告違反憲法，接著，藍白就索性想辦法實質廢除大法官，全面封殺大法官人選，並且將大法官可以議決的人數提高到至少9人，造成憲法法院無法受理釋憲。

呂秋遠點出，事實上，憲法法院要處理的違憲法案與行政規則，跟人民相關的其實超過九成，由府院提出的釋憲案很少，例如幼年性侵害的追訴期，是不是違憲？現在就因為藍白的全面封殺，讓人民沒辦法有救濟管道。

呂秋遠進一步說，藍白甚至在《財政收支劃分法》沒有經過實質討論的情況下直接修改，中央政府因此必須把3700億的金額下放給地方政府購買gogoro、亂蓋蚊子館，但是中央原本負責的業務，卻沒有因為修法而移轉給地方，導致預算全面排擠。

「往後國防預算、勞保基金、民眾的租金補貼、社會住宅、健保補助、農損基金、勞工育嬰留停津貼、體育國手的國光獎金，都可能全面停擺。」

呂秋遠感慨地說，在野黨還試圖修改《老人福利法》，要讓65歲以上的老年人不適用排富條款，全部免除健保費，讓年輕人必須多負擔保費，不然就乾脆讓健保破產，只是後來輿論反彈太大才撤案。

呂秋遠再指，在野黨後續則把警消人員的所得替代率提升到最高可以是百分之八十，增加部分由公務預算補貼，但是未來年輕的警消可能會因此領不到退休金，現在已經三讀通過。

至於，還未上場的議案，呂秋遠表示，在野黨即將把中國配偶取得台灣身份證的年限縮減為4年，而且不需要放棄原有國籍，往後可以透過依親來台灣使用健保，比目前其他國籍的配偶的待遇更好。

此外，關於近日預算案審議的爭議，呂秋遠直言，中央政府總預算，早就應該在去年底通過，但是立法院卻還在牛步審查，而且提出了非常多不合理的刪減。

呂秋遠細數，在野黨首先要刪除潛艇研發預算，讓國軍無法保障台海安全。接著，還提案性別平等業務預算砍剩3000元，因為在野黨覺得民進黨做得不夠好。

呂秋遠直指，在野黨的立委還提案砍光公視預算，成功三讀的話，往後公視的運作將窒礙難行。呂秋遠也提及，在野黨欲將所有部會單位業務費凍結或減少七成，甚至有些預算砍到只剩下一元，讓部會的例常業務運作停擺。

呂秋遠接著提到，在野黨還欲把警政署所屬業務凍結七成，往後警察教育訓練、水電費、車輛養護、房屋建築養護等，也得停擺，警方打擊詐騙的業務費，黃國昌要則提案刪除2億元。呂秋遠表示，在野黨還把陸委會的國安預警機制預算，砍到剩一元、NCC的網路通訊加強預算，砍到剩一元、數位發展部的資訊安全防禦體系，砍到剩一元。

「把中央研究院業務費凍結50億、教育部青年團體補助全數凍結、文化部藝文創作補助全數凍結、國家教育研究院業務費全數凍結，我們的國防安全、教育資源、中小企業發展、農民福利、健康保險、租金補貼、貸款補助、一般業務進行等等，在未來都會面臨無法運作的窘境。」

這些現象，讓呂秋遠不禁質疑，這樣在野黨立委，究竟在做什麼？在野黨不願意倒閣，只想癱瘓行政體系，難道人民不應該全面罷免這些人嗎？呂秋遠認為，人可以不關心所謂的政治亂象，但絕對不是各打五十大板。

呂秋遠強調， 這次的罷免，與統獨、藍綠都無關，而是跟各位的未來有關，這種立法委員、這種立法品質、這種刪除預算的方式，不是在教訓民進黨，而是在傷害你我這些平凡的人與未來，如果不想要這樣的台灣，請支持罷免這些立委。

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