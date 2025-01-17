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立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

▲▼立法院院會 表決 總預算 通案 主決議 部分。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會表決總預算通案部分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

立法院民眾黨團14日上午召開記者會，針對明年度中央總預算，將提案減列2061億、凍結974億元，當中包括媒體相關的預算也在影響範圍中。對此，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會緊急發布聲明，呼籲立院能給行銷傳播媒體產業必要支持。

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會聲明全文

敬請立法院於審議114年度政府總預算案時，給予行銷傳播媒體產業必要支持。該預算案關乎產業發展、勞動就業權益，以及廣告創意、媒體代理、影視內容等領域的永續經營，懇請立法院各黨派秉持監督之責，審慎協調，促進產業良性發展。

台灣廣告與媒體市場歷經民主化進程，已發展出多元且充滿活力的環境。然而，隨著外部環境變化與跨國大型媒體平台對市場秩序的衝擊，國內傳播產業經營壓力日益增加。在此關鍵時刻，立法院審議的政府年度總預算案對於整體產業影響深遠。若預算遭到大幅刪減或凍結，不僅將阻礙國家政策推行，也將對行銷傳播產業的經營環境造成嚴重影響，甚至打擊新生代投入產業的熱情，進一步衝擊經濟發展及民生福祉。

文宣預算的重要性：
政府部會的文宣項目不僅是行銷傳播媒體產業的重要支柱，亦對推動公共政策理解、社會教育宣導、經濟振興及福利政策傳播具有關鍵作用。例如，防疫、防詐騙宣導、國際觀光推廣及社會福利政策的普及，均需透過高效且專業的傳播機制來實現。若此類預算遭到削減或不穩定，將可能導致政策傳達效能降低，甚至增加政府與社會的額外成本。

行銷傳播產業的訴求：
STBA（中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會）、TAAA（台北市廣告代理商業同業公會）與MAA（台北市媒體服務代理商協會）作為代表產業的三大公會，其會員涵蓋國內外重要媒體平台、廣告代理業者及媒體服務商，市場涵蓋率極高。三大公會呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。

頃聞立法院總預算案表決統刪一事，行銷傳播媒體產業深感震驚，三大公會特此聲明，懇請立法院在審議過程中，以周延的討論與協調，確保行銷傳播媒體產業的穩健發展及整體經濟的向上推進。在數位轉型與全球競爭加劇的背景下，行銷傳播產業需要穩定的政策與資源支持，方能發揮專業價值，助力國家發展。

中華民國一一四年一月十七日（星期五）
連署：
STBA（中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會）
TAAA（台北市廣告代理商業同業公會）
MAA（台北市媒體服務代理商協會）
（依筆劃排序）

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