賴清德、陳其邁蛇年小物來了　民進黨高市黨部週日限量發送

▲民進黨高市黨部週日限量發送賴清德、陳其邁蛇年小物。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆年節氣氛越來越濃，民進黨高雄市黨部主委黃文益將於本週日下午三點在市黨部親自發送賴清德總統及陳其邁市長一元福袋。市黨部主委黃文益表示，這次賴清德總統的福袋上有總統、副總統手繪的貓狗彩色圖像，剛好前一陣子市黨部舉辦毛小孩的活動，都是熱愛毛小孩、友愛動物的象徵。

黃文益說，市黨部先前開放民眾索取「臺灣尚勇」春聯，目前有總統的「六順和春」春聯、還有陳其邁市長「運開時泰」、花媽「恭賀新禧」春聯、立法委員王義川「川流不息」的春聯，還有主委的「福蛇祥益」春聯，每天都有人來市黨部索取各自心儀的政治人物春聯。

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▲▼賴清德總統的福袋上有總統、副總統手繪的貓狗彩色圖像。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益強調，市黨部就是一個開放平台，歡迎大家來寄放春聯等特色小物供民眾索取；年節小物也是一種文創，歡迎各家來發揮創意。

▲陳其邁的蛇年《蛇來運轉》開運小紅包。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益提到，週日親自發送總統跟市黨部聯名的一元福袋外，更加碼發送陳其邁市長的蛇年《蛇來運轉》開運小紅包；黃文益說蛇年開運小紅包造型可愛，百步蛇圖騰，寓意帶給大家滿滿福氣。

民進黨高雄市黨部發送蛇年紅包時間為1/19日下午三點起，地點在高雄市鼓山區中華一路2300號。只要來現場的人就可以同時拿到總統跟市長的開運小紅包，但是限量總是殘酷的，所以一人限領一組，讓更多人有機會可以領取。