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拔管被醫生宣布已死亡　男送進太平間中「手指突然動了」復活

拔管被醫生宣布已經死亡　67歲男送進太平間中「手指突然動了」。（圖／翻攝自X）

▲復活男子送醫接受治療中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦傳出死而復活事件，一名被醫生宣告已經死亡的67歲男子，遺體深夜被送到太平間時，工作人員發現其手指竟然動了起來，後來確認仍有呼吸脈搏，趕緊送回醫院治療。

居住在喀拉拉邦坎努爾市(Kannur) Pachapoika區的67歲男子帕維瑟蘭(Velluvakkandi Pavithran)，13日當天因為身體狀況急速惡化，被緊急送到當地一間私人醫院接受治療，得依賴儀器才能維持生命，由於病情一直沒有改善，家屬在醫生的建議下選擇拔管，於晚間6時30分左右宣布他已經死亡。

帕維瑟蘭晚間11時30分被送到太平間時，值班人員突然發現他的身體有異常狀況。值班人員賈揚(Jayan)表示，「當他被送到時，我感覺到他的手指在動」，便立即通知同事，再次檢查發現帕維瑟蘭還有脈搏，最後決定把人送回醫院。

家屬聽聞消息十分震驚，表示帕維瑟蘭一直患有心臟和肺部等相關健康問題，當時醫生告訴他們，已經確定帕維瑟蘭沒有生命跡象，才會決定把人送進太平間，並且安排隔天舉行喪禮，已在報紙上發布了訃聞，結果許多親友前來慰問時，才發現人其實沒死。

帕維瑟蘭後來被送到當地醫院AKG Hospital接受治療，目前已轉到加護病房中持續接受監護。醫生表示，「當我們呼喚帕維瑟蘭的名字時，他還一度睜開眼睛，雖然病情仍然危急，但反應良好」。

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關鍵字：

復活印度喀拉拉邦太平間Velluvakkandi Pavithran

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