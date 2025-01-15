男吃牛排噎住昏迷送醫　「醫院認錯人拔管」家屬2年後才發現真相

▲男子死亡後，家屬才發現被醫院搞錯身分。（圖／示意圖，非新聞當事人／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州69歲男子威爾斯(David Wells)吃牛排意外噎住，陷入昏迷的他留院接受治療時，醫院認錯身分以為是60歲男子比勒(Michael Beehler)，結果聯絡到比勒的家屬做出拔管決定，事後發現搞錯人讓2個家庭陷入痛苦。

69歲男子威爾斯2021年8月在餐廳吃晚餐時，意外被一塊牛排噎住緊急送醫，然而當他抵達溫哥華市(Vancouver)當地醫院PeaceHealth Southwest Medical Center時已經昏迷不醒，需要依靠機器才能維持生命。

醫院在治療過程中，把威爾斯的身分和同病房的60歲男子比勒搞錯，所以聯絡了比勒的妹妹丹尼爾森(Debbie Danielson)，詢問家屬是否同意移除生命維持器，意外犯下大錯。

丹尼爾森表示，當時醫院告訴她，病患基本上已經腦死了，讓她不得不做出痛苦決定，沒想到後來準備喪禮時接到比勒本人打來的電話，才發現對方其實還活著，他們意外幫不認識的人做出拔管決定，趕緊向警方報案。

克拉克郡法醫證實死者的真正身分是威爾斯後，才把消息通知威爾斯的兒子尚恩(Shawn Wells)，不過當時只告知家屬威爾斯是因為醫療緊急狀況死亡，沒有告知搞錯身分一事，讓家屬直到2023年因為消息曝光在媒體上才終於知道真相。

事件傳出後，華盛頓州衛生部已針對事件進行調查，雖然發現醫院涉及多項違規，但是最後沒有開罰，讓比勒、丹尼爾森與尚恩近來決定聯合對醫院、救護車服務機構、殯儀館和克拉克郡法醫辦公室等多個部門提告。

尚恩氣憤表示，「我無法用言語形容整件事件他們處理得有多糟糕，我覺得我這輩子可能都無法原諒這件事，他們實在太過分了」。目前訴訟正在進行中，涉案相關機構未對外發表回應。