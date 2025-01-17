女「12小時千人斬」被質疑太假　男粉揭現場情況：隨時40男圍著她

▲女子聲稱自己成功完成千人斬。（圖／翻攝自TikTok與Instagram／bonnie_blue_xox）

記者李振慧／綜合報導

英國成人女星邦妮(Bonnie Blue)近來號稱打破世界紀錄，在12小時內與1057名男子發生性關係震驚外界。由於換算下來，平均每人上陣時間不到60秒引發質疑真實性，如今一名有參與活動的男子現身講述經驗。

身為保全的42歲男子沃克(Ali Walker)近來接受英國《每日郵報》採訪，講述他參加邦妮達成千人斬活動的親身經歷。沃克表示，「這絕對是我一生中遇過最超現實的經驗」。

沃克表示，活動地點位於邦妮在倫敦的一棟豪宅中，在他抵達現場前原本預期可以一對一進行，沒想到進門後發現現場擠滿了超多男人，邦妮則在中間被一堆男子包圍著，「她的周圍隨時有30至40個男人輪流圍著」。

沃克表示，現場約有5台攝影機，進門後工作人員會發送蒙面面罩，幾乎所有參加男人臉上都戴著面罩，活動約於當天下午1時左右開始，最後持續到深夜，而且過程中邦妮幾乎沒有休息，「我不敢相信她是怎麼辦到的，我離開時她仍在繼續，沒有停止」。

驚人活動最後讓沃克決定退出，他表示，現場大多是年輕人，他可能是參加者中年紀最大的，「那裡人太多了，讓我覺得很害羞，我以前從來沒有參加過這樣的事情」，雖然他沒有親自上陣，但在現場拍攝了許多畫面，留下永生難忘的回憶。