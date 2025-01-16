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當「職業小三」幫正宮抓猴　女實戰百男揭「4工作男性」最常外遇

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲女揭露最常外遇的男性職業。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯女子史密斯(Madeline Smith)自稱是「職業小三」，專門接受女性顧客委託，幫忙在網路上勾引對方的另一半測試是否會外遇，過去3年來已幫忙揭發上百名外遇男，近來她根據多年來的實戰經驗，統計出最容易外遇的男性工作。

在TikTok上擁有22多萬粉絲的32歲女子史密斯，時常在網路上宣傳她的特殊職業，吸引許多懷疑另一半可能花心的女性前來，花費65美元（約台幣2,140元）雇用她幫忙測試男友或老公是否會外遇。

身經百戰的史密斯，近來對外透露她覺得最容易外遇的男性職業。她表示，「就我的經驗，消防員、警察、軍人和護理人員等4職業是最常外遇的職業」，其中又以警察位居第一名。

史密斯表示，「從我開始從事這個工作以來，已經抓過100個外遇男性都是警察」，而除了上述職業外，在健身房工作或是常去健身房的人也常外遇，「有時候我光看他們的檔案或照片就知道了，很多外遇慣犯都很喜歡秀肌肉」。

史密斯透露，她還發現時常需要出差的商人或業務人員也容易外遇，因為當他們在外地時，能外遇的機會實在是太多了，而她認為最少外遇的職業則是醫生，因為醫生工作時間長又累，比較沒心力搞外遇，若是外遇的話通常和同事較多。

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