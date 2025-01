當「職業小三」幫正宮抓猴　女實戰百男揭「4工作男性」最常外遇

▲女揭露最常外遇的男性職業。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國洛杉磯女子史密斯(Madeline Smith)自稱是「職業小三」,專門接受女性顧客委託,幫忙在網路上勾引對方的另一半測試是否會外遇,過去3年來已幫忙揭發上百名外遇男,近來她根據多年來的實戰經驗,統計出最容易外遇的男性工作。

在TikTok上擁有22多萬粉絲的32歲女子史密斯,時常在網路上宣傳她的特殊職業,吸引許多懷疑另一半可能花心的女性前來,花費65美元(約台幣2,140元)雇用她幫忙測試男友或老公是否會外遇。

I'm a professional love rat catcher - these are the jobs cheaters are most likely to occupy https://t.co/p8Jl3wKboq pic.twitter.com/xlTEW2EGt1