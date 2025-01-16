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離婚被勸退！人妻出國度假遭「醫生尪」謀殺　溺斃飯店浴缸

▲▼想離婚被勸退！印度人妻遭「醫生尪」注射鎮靜劑　溺斃飯店浴缸。（圖／翻攝自印度時報）

▲普莉揚卡疑似被注射鎮靜劑後，溺斃於浴缸。（圖／翻攝自印度時報）

記者王佩翊／編譯

印度一對夫妻前往泰國芭達雅度假，怎知浪漫之旅卻變成恐怖電影般的噩夢場景，妻子被發現陳屍在飯店的浴缸內，然而經過調查，卻發現疑似是醫生丈夫對她注射鎮靜劑，使其失去意識後，將她放進滿水的浴缸，使她溺斃。

根據《印度時報》報導，印度勒克瑙一名38歲醫生阿希什（Ashish Srivastava）被指控用鎮靜劑讓32歲妻子普莉揚卡（Priyanka Sharma）失去意識後，使對方溺斃於酒店浴缸中。

死者父親表示，女兒普莉揚卡1月8日凌晨被發現陳屍於夫婦入住的芭達雅飯店房間的浴缸內。他指控阿希什利用身為醫生的專業知識，對普莉揚卡下藥後，將其溺斃，還試圖掩蓋真相，將這場蓄意謀殺偽裝成一場溺水意外。

普莉揚卡與阿希什2017年透過自由戀愛結婚，但婚後感情失和，特別是2021年普莉揚卡生下兒子後，兩人的關係更加緊繃。普莉揚卡的父親指出，阿希什對婚姻不忠，且長期對普莉揚卡進行精神與身體上的騷擾。普莉揚卡雖曾報警求助，但在家人的勸說下，只能放棄離婚念頭。

普莉揚卡的母親在2024年10月離世，當時阿希什表示為了安慰妻子喪母之痛，將帶她到泰國旅遊。夫妻倆前往泰國芭達雅度假後，原定1月14日返國，但是普莉揚卡8日卻被發現溺斃於飯店的浴缸內。這場原本為了散心的旅行卻以悲劇收場，阿希什1月10日獨自返國，並將普莉揚卡的遺體留在泰國。

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