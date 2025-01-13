13歲開始遭侵犯！女控告「5年內遭62男性侵」　警逮捕15人到案

▲女子控告遭60多名男子性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度發生一起驚人性侵案，喀拉拉邦一名18歲女運動員控訴，從13歲就開始遭到鄰居、朋友、教練和其他運動員性侵，侵犯過她的人數竟然多達60多人。警方目前已根據線索逮捕15人，並且確認了40名加害者的身分。

事件發生在喀拉拉邦帕塔納姆蒂特塔縣(Pathanamthitta)，當地警方10日逮捕了15名相關涉案男子，並且對這些人提出了多項控罪，被控罪者包含受害少女的教練與運動夥伴們。

受害少女表示，她從13歲開始遭到性侵害，一開始是被24歲鄰居強行拍攝裸照猥褻，16歲時遭到性侵犯，後來鄰居的朋友也一起加入，分別在學校與各個公共場合中進行性侵行為。

警方初步調查發現約62名男子涉案，並且根據保護兒童免受性侵害法對其中40名男子進行登記，被逮捕的15名男子中，警方已對5人提交了第一手調查報告(First Information Report, FIR)，這些男子都是未滿30歲者，預計未來還會有更多報告出爐，案件正在調查中。

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