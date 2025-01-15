非法風箏線含鋒利玻璃粉　2男騎車「突然被割喉」大量出血身亡

▲印度近來傳出多起風箏線殺人事件。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦連續傳出2起風箏線割喉事件，一名23歲男子路上騎車時，喉嚨突然遭風箏線纏住，喉嚨被割傷後死亡。另外一名40歲男子也是騎車行經天橋時，慘被風箏線割喉，頸部大出血死亡。

事件14日中午12時發生在馬哈拉施特拉邦納希克市(Nashik)，23歲男子索努(Sonu Kisan Dhotre)騎車從Deolali Camp區前往Pathardi Phata區途中，脖子突然被一根風箏線割傷，送醫後失血過多身亡。

同一天在阿科拉市(Akola)，40歲男子基蘭(Kiran Sonone)騎著機車經過天橋時，脖子也同樣被風箏線纏住、割傷，頸部因為大量出血被送醫，也被宣告身亡。

除了馬哈拉施特拉邦，古吉拉特邦也傳出4人被風箏線割喉死亡，短時間連續發生多起類似事件引發關注。當局懷疑，死亡原因可能與風箏線使用了被當地列為違法物品的manja線有關，此種風箏線含有玻璃粉所以特別鋒利。

當地官員表示，孟買警方過去4天在一起特別行動中，已查獲有關manja風箏線的相關犯罪事項，共有19人被捕，同時沒收了價值約35,350印度盧比（約台幣1萬多元）的非法風箏線，案件正在調查中。